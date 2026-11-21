Oggi sabato 21 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Las Vegas per la F1 e le qualifiche e la Sprint Race del GP del Portogallo per la MotoGP. Proposta molto interessante per gli amanti delle discipline invernali: slalom femminile di Gurgl per lo sci alpino, World Tour di short track a Seoul, Coppa del Mondo di speed skating a Obihiro, salto con gli sci a Oslo, Grand Prix di pattinaggio artistico a Helsinki.

L’Italia affronterà le Fiji nel Nations Championship di rugby, poi in serata l’attesissimo ritorno sul ring di Clemente Russo, che affronterà Momo Elmaghraby tra i pesi massimi a Milano. Da non perdere le semifinali delle ATP Finals, il torneo di fine stagione in corso di svolgimento sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. Ampio spazio ai campionati nazionali di volley, basket, pallamano, pallanuoto e la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 21 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 21 novembre

01.30 F1 – GP Las Vegas, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 F1 – GP Las Vegas, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 20.15; differita streaming su tv8.it alle ore 20.15)

06.00 JUDO – Mondiali juniors (diretta streaming su Judo Tv)

06.00 SHORT TRACK – World Tour a Seoul, seconda giornata (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di ISU)

06.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Obihiro, seconda giornata (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di ISU)

09.40 MOTO3 – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 TIRO CON L’ARCO – Coppa del Mondo indoor a Strassen (diretta streaming su Archery+)

10.25 MOTO2 – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.30 SNOOKER – UK Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.10 MOTOGP – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finlandia Trophy) – Free skating coppie a Helsinki (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.50 MOTOGP – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.00 TENNIS – ATP Finals, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Italia 1 per Alcaraz-Shelton, non prima delle ore 14.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; diretta streaming su Mediaset Infinity per Alcaraz-Shelton, non prima delle ore 14.30)

12.00 VELA – SailGP a Dubai, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Parma-Napoli (diretta streaming su DAZN)

13.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finlandia Trophy) – Free skating femminile a Helsinki (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Fulham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Giappone-Colombia, Serbia-Honduras (diretta streaming su Fifa Tv)

13.45 MOTO3 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.45 CICLOCROSS (HG Cross Lokeren) – Gara femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 CALCIO (Mondiali U17) – Tanzania-Costa Rica (diretta streaming su Fifa Tv)

14.00 CALCIO (Liga Spagnola) – Alaves-Deportivo La Coruna (diretta streaming su DAZN)

14.30 CALCIO (Mondiali U17) – Camerun-Venezuela (diretta streaming su Fifa Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Treviso-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Vado-Latina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Barletta (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Potenza (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Cavese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.35 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – LH femminile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.40 MOTO2 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Virtus Entella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Benevento (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Coppa del Portogallo, quarto turno) – Mafra-Arouca (diretta streaming su Como Tv)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CICLOCROSS (HG Cross Lokeren) – Gara maschile (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – RSM Classic, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: De Akker-Savona, Napoli-Telimar, Ortigia-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO (Serie A) – Nuoro-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.10 RUGBY (Nations Championship) – Inghilterra-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.10 RUGBY (Nations Championship) – Scozia-Giappone (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Elversberg-Friburgo, Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bayer Leverkusen-Paderborn, Union Berlino-Lipsia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Mondiali U17) – Repubblica Dominicana-Montenegro (diretta streaming su Fifa Tv)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.30 SNOOKER – UK Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

16.00 MOTOGP – GP Portogallo, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Sunderland (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Leeds (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Coventry-Crystal Palace (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Ipswich (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Championship inglese) – Wolverhampton-Charlton (diretta streaming su Como Tv)

16.00 CALCIO (Mondiali U17) – Brasile-Irlanda (diretta streaming su Fifa Tv)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Trapani (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 VOLLEY (Serie A2) – Palmi-Napoli (diretta streaming su DAZN)

16.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finlandia Trophy) – Free skating maschile a Helsinki (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga Spagnola) – Rayo Vallecano-Valencia (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Messico-Romania, Cile-Algeria (diretta streaming su Fifa Tv)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – NEC Nijmegen-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.50 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – LH maschile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

17.00 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Milano-Vienna (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-PSG (diretta streaming su Ligue1+)

17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Palermo (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Juventus NextGen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Pescara (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Savoia-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLANUOTO (Serie A) – Chiavari-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-GG Team Wear Benevento (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.40 RUGBY (Nations Championship) – Italia-Fiji (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.40 RUGBY (Nations Championship) – Irlanda-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (LNB francese) – Due partite: Chalon/Saone-Saint Quentin, Nancy-Pau Orthez (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (ACB Spagnola) – San Pablo Burgo-Unicaja Malaga (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Chiaravalle-Bolzano, Cingoli-Fasano, Sassari-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Napoli (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Plebiscito Padova-Nancy (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finlandia Trophy) – Free dance a Helsinki (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (LNB francese) – Cholet-Boulazac (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Sori (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Haenna-Merano, Pressano-Molteno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Casalgrande Padana-Teramo, Salerno-Mezzocorona, Mestrino-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 VOLLEY (Serie A2) – Lagonegro-Reggio Calabria (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Excelsior (diretta streaming su Como Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee FC-Hearts (diretta streaming su Como Tv)

19.00 BOXE – Riunione a Milano, main event: Clemente Russo vs Momo Elmaghraby (diretta tv su Italia alle ore 00.00 circa; diretta streaming su Mediaset Infinity per tutti gli incontri di serata)

19.00 CALCIO (Coppa del Portogallo, quarto turno) – Sporting Lisbona-Uniao Da Serra (diretta streaming su Como Tv)

19.00 BASKET (Serie A) – Trento-Napoli (diretta streaming su LBA Tv)

19.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, NBA Global Pass)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Conversano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Empoli-Pisa (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Bundesliga austriaca) – Grazer-SK Rapid (diretta streaming su Como Tv)

19.30 BASKET (ACB Spagnola) – Manresa-MoraBanc Andorra (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Reggiana (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 EQUITAZIONE (Global Champions Tour) – Salto ostacoli a Verona (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.30 BASKET (LNB francese) – Nanterre-Strasburgo (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Chieri (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

20.30 SNOOKER – UK Championship (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Torino (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Lens-Tolosa, Lilla-Lione, Monaco-Auxerre, Strasburgo-Brest (diretta streaming su Ligue1+)

20.45 CALCIO (Jupiler League) – Mechelen-Club Brugge (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (ACB Spagnola) – Murcia-Saragozza (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Motherwell-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

21.10 RUGBY (Nations Championship) – Francia-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.10 RUGBY (Nations Championship) – Galles-Australia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Coppa del Portogallo, quarto turno) – Guimaraes-Braga (diretta streaming su Como Tv)

23.00 circa BOXE – Clemente Russo vs Momo Elmaghraby (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

23.30 CALCIO (Copa Sudamericana, finale) – Atletico MG-Boca Juniors (diretta streaming su Como Tv)

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30

LA DIRETTA LIVE DI QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 11.50 E 16.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FIJI DI RUGBY DALLE 17.40