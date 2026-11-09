Sport in tv oggi (lunedì 9 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 9 novembre, la seconda settimana del mese comincia con una giornata abbastanza soft ma comunque riempita da alcuni eventi sportivi degni di nota. Nella notte italiana ci sarà spazio per il grande spettacolo del basket NBA e della massima lega globale di football americano, mentre in mattinata si terrà la finale del torneo tennistico WTA 250 di Chennai.

A Dakar va in scena il day-11 delle Olimpiadi Giovanili, a Doha (in Qatar) i riflettori saranno puntati sulla finale femminile della carabina 50 metri tre posizioni in occasione dei Mondiali di tiro a segno. A Salou le azzurre del lacrosse si giocano tutto nella sfida contro l’Irlanda che mette in palio il quinto posto agli Europei di sixes (nuova specialità olimpica) e la qualificazione ai Mondiali 2027.

In serata gli appuntamenti clou saranno il posticipo della Serie A di basket Virtus Bologna-Verona e la seconda giornata di round robin delle WTA Finals a Indian Wells. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 9 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 9 novembre

2.00 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

2.20 Football americano, NFL: Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers – Diretta streaming su DAZN

6.30 Tennis, WTA Chennai: finale (Tjen vs Linette) – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su SuperTennis+

10.00 Olimpiadi Giovanili, undicesima giornata – Diretta tv su RaiSportHD dalle 14.30 alle 15.20; live streaming integrale su Olympic Channel, per ginnastica artistica, futsal e atletica su Discovery Plus e HBO Max, su Rai Play dalle 14.30 alle 15.20

11.00 Tiro a segno, Mondiali: finale femminile carabina 50 metri tre posizioni – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

11.00 Lacrosse, Europei femminili sixes: Italia-Irlanda (finale 5°/6° posto) – Diretta streaming su World Lacrosse TV

12.30 Lacrosse, Europei femminili sixes: Cechia-Germania (finale per il bronzo) – Diretta streaming su World Lacrosse TV

13.00 Tennis, ATP Stoccolma: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (sessione diurna) e Sky Sport Max (dalle 18.00); live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

14.00 Lacrosse, Europei femminili sixes: Israele-Gran Bretagna (finale per l’oro) – Diretta streaming su World Lacrosse TV

19.00 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali: Austria-Stati Uniti – Diretta streaming su IIHF.tv

19.00 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali: Danimarca-Canada – Diretta streaming su IIHF.tv

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Verona – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

21.00 Tennis, WTA Finals: seconda giornata (Sabalenka vs Muchova e a seguire Andreeva vs Svitolina) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 22.00); live streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00