Speed Skating
Speed skating, Lorello e Ghiotto vicini al podio nei 5000 metri ad Obihiro. Rivelazione Linda Rossi
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, scattata ad Obihiro, in Giappone, si apre con quattro record della pista in altrettante specialità andate in scena sul ghiaccio nipponico: in casa Italia si ferma ai piedi del podio Riccardo Lorello, che sui 5000 si classifica quarto davanti a Davide Ghiotto. In top ten anche Linda Rossi, settima sui 3000, e Daniele Di Stefano, nono sui 1000.
Nei 5000 maschili successo del ceco Metodej Jilek, che fa segnare il nuovo primato personale in 6:00.27, battendo il norvegese Sander Eitrem, alla piazza d’onore in 6:01.37, a 1.10, ed il polacco Vladimir Semirunniy, terzo in 6:09.04, a 8.77. Resta ai piedi del podio Riccardo Lorello, quarto in 6:09.43, a 9.16, il quale vince lo scontro diretto in batteria con Davide Ghiotto, quinto in 6:11.12, a 10.85. Più indietro Michele Malfatti, 13° in 6:19.99, a 19.72, mentre in Division B arriva il settimo posto di Manuel Ghiotto in 6:21.57.
Nei 3000 femminili l’unica sotto i 4′ è la norvegese Ragne Wiklund, che si impone con il crono di 3:57.35, andando a precedere le neerlandesi Merel Conijn, seconda in 4:01.70, a 4.35, e Joy Beune, sul gradino più basso del podio in 4:01.90, a 4.55. Bene Linda Rossi, settima in 4:04.50, a 7.15, mentre in Division B si registrano il settimo posto di Alice Marletti in 4:09.78 ed il decimo di Giulia Presti in 4:10.36.
Nei 1000 maschili doppietta cinese con la vittoria di Ziwen Lian, che fa segnare 1:07.48, davanti al connazionale Zhongyan Ning, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore in 1:07.59, a 0.11, mentre completa il podio lo statunitense Jordan Stolz, terzo in 1:07.89, a 0.41. Bene Daniele Di Stefano, nono in 1:08.39, a 0.91, mentre in Division B termina 12° Francesco Betti in 1:10.72.
Nei 1000 femminili arriva la doppietta neerlandese con l’affermazione di Angel Daleman con il tempo di 1:13.70, la quale precede la connazionale Isabel Grevelt, seconda in 1:14.66, a 0.96, mentre sale sul gradino più basso del podio la polacca Wiktoria Dąbrowska, che fa segnare il nuovo primato personale in 1:14.80, a 1.10. In Division B bel terzo posto per Maybritt Vigl in 1:16.62.