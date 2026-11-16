Speed Skating
Speed skating, l’Italia riparte dalle proprie certezze: team pursuit e Davide Ghiotto sugli scudi in Coppa del Mondo
L’Italia dello speed skating riprende il proprio cammino in Coppa del Mondo ripartendo da quei capisaldi che l’avevano sostenuta nelle scorse annate fino a Giochi di Milano Cortina 2026: nella prima tappa del circuito maggiore arrivano la vittoria del team pursuit maschile ed il podio di Davide Ghiotto sui 5000.
Cambia un vagone del treno azzurro, ma non cambia il risultato nel team pursuit: Davide Ghiotto è sempre la locomotiva ed il diretto dell’Italia non si ferma se non al traguardo, dopo aver polverizzato gli avversari. Riccardo Lorello sostituisce benissimo Andrea Giovannini e gli azzurri continuano a vincere.
Sui 5000 Davide Ghiotto non è più il dominatore di qualche stagione fa, ma anche la lotta interna con Riccardo Lorello non può che fare bene agli azzurri, come dimostrano il terzo ed il quarto posto dei due italiani, che potranno lottare ancora tra di loro già in Giappone.
Sul ghiaccio nipponico della seconda tappa del circuito maggiore non ci sarà spazio, invece, per il nuovo format ideato per la mass start, divenuta una gara ad eliminazione: la prima impressione è positiva, ma occorre tempo per abituarsi ad un cambiamento tanto radicale.