L’Italia centra la piazza d’onore con il team pursuit maschile, sale sul gradino più basso del podio con Jeffrey Rosanelli sui 500 metri ed ottiene il quinto posto nella medesima distanza con Serena Pergher nell’ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, andata in scena ad Obihiro, in Giappone.

Sommando i risultati ottenuti sul ghiaccio nipponico a quelli siglati la settimana scorsa a Pechino, in Cina, gli azzurri sono già a quota 10 piazzamenti nelle prime 6 posizioni tra i quali ci sono ben 5 podi, compresa la vittoria nel team pursuit maschile della prima tappa.

Nel team pursuit maschile gli Atleti Individuali Neutrali di passaporto russo (Trofimov, Aldoshkin, Naidenyshev) fanno segnare il record della pista con il tempo di 3:38.60, precedendo l’Italia di Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello, i quali chiudono con il crono di 3:39.63, e sono secondi a 1.03, mentre completa il podio la Polonia (Sliwka, Semirunniy, Kwapisz), al terzo posto con il tempo di 3:42.69, a 4.09.

Nei 500 maschili nuova affermazione dello statunitense Jordan Stolz, che si impone con il crono di 34.37, mentre la seconda posizione va al cinese Tingyu Gao, che fa segnare 34.675, e così beffa per un solo millesimo Jeffrey Rosanelli , che incece sale sul gradino più basso del podio con il crono di 34.676.

Nei 500 femminili arriva un’altra tripletta neerlandese, con Angel Daleman vittoriosa in 37.56, battendo le connazionali Suzanne Schulting, seconda in 37.60, a 0.04, e Femke Kok, terza in 37.63, a 0.07. A meno di tre decimi dal podio c’è Serena Pergher, che conquista un brillante quinto posto con il crono di 37.92, a 0.36 dalla vetta. In Division B termina ottava Maybritt Vigl in 38.92.

Nel team pursuit femminile trionfano le Atlete Individuali Neutrali di passaporto russo (Salnikova, Korzhova, Semenova), prime con il tempo di 2:58.30, davanti ai Paesi Bassi (Beune, Rijpma-De Jong, Conijn), alla piazza d’onore in 2:59.80, a 1.50, ed alla Cina (Han, Li, Yang), sul gradino più basso del podio in 3:00.15, a 1.85. In Division B l’Italia di Linda Rossi, Giulia Presti ed Emily Tormen vince con il crono di 3:06.82, battendo nell’unica batteria prevista la Corea del Sud per 0.61.

Nella specialità non olimpica della staffetta mista il successo va alla Corea del Sud (Park, Yang, Kim), che si impone in 3:17.02, davanti alla Polonia (Wojtasik, Stadnicki, Dąbrowska), seconda in 3:17.21, a 0.19, ed alla Cina (Wang, Zhou, Wang), terza in 3:17.22, a 0.20. Esce in semifinale e si classifica nona l’Italia di Maybritt Vigl, Francesco Betti ed Emily Tormen.