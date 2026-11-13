Speed Skating
Speed skating, Davide Ghiotto subito sul podio in Coppa del Mondo nei 5000 metri! 4° Lorello
Si apre con un podio per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, in corso di svolgimento a Pechino, in Cina: al National Speed Skating Oval sui 5000 metri maschili si classifica al terzo posto Davide Ghiotto, che centra così il 28° podio in carriera sul circuito maggiore.
La gara viene vinta dal ceco Metodej Jilek, che fa segnare il nuovo record della pista con il crono di 6:04.77, rifilando distacchi pesanti a tutti gli avversari: alla piazza d’onore si pone il norvegese Sander Eitrem, anch’egli sotto il vecchio primato dell’ovale cinese per appena 7 centesimi, secondo con il tempo di 6:08.77, a 4.00.
Sale sul gradino più basso del podio l’italiano Davide Ghiotto, che chiude al terzo posto con il crono di 6:10.61, a 5.84 dalla vetta, superando nello scontro diretto in batteria l’altro azzurro Riccardo Lorello, che si accomoda in quarta posizione con il tempo di 6:12.09, a 7.32 dal vincitore odierno.
Si classifica al 15° posto il terzo italiano in gara in Division A, Manuel Ghiotto, che fa segnare il tempo di 6:23.61, a 18.84 dalla testa, mentre in Division B va segnalato il successo di Michele Malfatti, che si impone con il crono di 6:15.29, guadagnandosi l’accesso alla prima divisione per la prossima gara.