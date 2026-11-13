Speed Skating
Speed skating, Davide Ghiotto sul podio nei 5000 in Coppa del Mondo. Molto bene Riccardo Lorello, ottimo Daniele Di Stefano sui 1000
La prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, scattata quest’oggi a Pechino, in Cina, al National Speed Skating Oval, nella prima giornata di gare riserva ottimi riscontri all’Italia sia sui 5000 maschili, con il terzo posto di Davide Ghiotto ed il quarto di Riccardo Lorello, sia sui 1000 maschili, con la sesta posizione di Daniele Di Stefano.
Nei 5000 maschili si impone il ceco Metodej Jilek, che fa segnare il nuovo record della pista con il crono di 6:04.77, precedendo il norvegese Sander Eitrem, secondo con il tempo di 6:08.77, a 4.00, e l’italiano Davide Ghiotto, che chiude al terzo posto con il crono di 6:10.61, a 5.84. Riccardo Lorello si accomoda in quarta posizione con il tempo di 6:12.09, a 7.32, mentre si classifica al 15° posto Manuel Ghiotto, che fa segnare il tempo di 6:23.61, a 18.84. In Division B va segnalato il successo di Michele Malfatti, che si impone con il crono di 6:15.29.
Nei 1000 maschili affermazione del cinese Zhongyan Ning, che fissa il nuovo record della pista, limando 19 centesimi al vecchio primato, con il crono di 1:07.43, battendo il neerlandese Joep Wennemars, alla piazza d’onore in 1:08.00, a 0.57, e l’altro cinese Ziwen Lian, in terza posizione in 1:08.07, a 0.64. Brillante sesto posto per Daniele Di Stefano con il tempo di 1:08.75, a 1.32, invece in Division B termina al quarto posto Francesco Betti con il crono di 1:10.03.
Nei 3000 femminili vince la norvegese Ragne Wiklund con il tempo di 3:58.75, bruciando le neerlandesi Marijke Groenewoud, alla piazza d’onore in 3:59.06, a 0.31, e Joy Beune, sul gradino più basso del podio in 4:01.40, a 2.65. Si classifica 13ma Linda Rossi con il crono di 4:10.26, a 11.51, invece in Division B è 12ma Giulia Presti in 4:15.21, mentre termina 15ma Alice Marletti in 4:15.95.
Nei 1000 femminili successo della neerlandese Angel Daleman, che domina in 1:14.07, precedendo la kazaka Kristina Shumekova, in seconda posizione con il tempo di 1:15.64, a 1.57, e la polacca Wiktoria Dąbrowska, al terzo posto in 1:15.85, a 1.78. In Division B si classifica al sesto posto Maybritt Vigl con il crono di 1:18.27.