Shelton sull’arrivo di Ferrero: “Ho un’altra persona affamata ed entusiasta nel box”

Buona la prima per Ben Shelton alle ATP Finals di Torino. Il tennista americano, numero quattro del mondo, andava in cerca dell’affermazione numero uno all’Inalpi Arena e l’obiettivo è stato centrato. Nel Gruppo John McEnroe lo statunitense ha battuto Arthur Fils con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 e lo ha fatto con un volto nuovo nel proprio angolo: accanto al padre Bryan, in tribuna, c’era infatti Juan Carlos Ferrero.

Davanti ai microfoni, Shelton ha parlato del suo rovescio, del lavoro con i due allenatori e della velocità del campo. Il colpo che ha fatto la differenza è stato proprio il rovescio, il fondamentale su cui il giocatore sta investendo di più in questa fase. Fils, a suo dire, aveva un piano preciso. “In questa partita ho colpito benissimo con questo fondamentale“, ha spiegato Ben. “Sapevo che avrebbe cercato di aprirmi il campo dalla parte del rovescio. È un colpo sul quale sto lavorando molto e oggi l’ho eseguito davvero, davvero bene“.

La presenza di Ferrero ha incuriosito, e Shelton ha raccontato con entusiasmo le prime sensazioni sulla nuova collaborazione. “È stato bellissimo averlo lì insieme a mio padre: due persone affamate, entusiaste. Già negli ultimi giorni abbiamo lavorato tanto, cercando di migliorare ogni giorno“. Il successo, però, non chiude il discorso: “Sono sicuro che saranno contenti di alcune cose che ho fatto oggi e scontenti di altre. Ripartiremo da lì“.

Quando qualcuno ha osservato che l’arrivo di Ferrero nel box era inatteso, Shelton ha risposto ridendo: “Forse non ve lo aspettavate voi, ma io lo sapevo“.

Il discorso si è poi spostato sulle condizioni di gioco. Il campo torinese, ha confermato, è rapidissimo. “È veloce, molto veloce. Si dice che Parigi fosse uno dei campi più veloci di sempre. Credo che qui, anche con quel po’ di altitudine, la palla voli un po’ di più“.

Tra le due sedi, secondo lui, il divario è comunque minimo: “Le condizioni sono leggermente più veloci rispetto a Parigi, secondo me, ma sono paragonabili. È bello poter avere un po’ di continuità da una settimana all’altra, giocando su un cemento veloce a Parigi e su un altro cemento veloce qui a Torino“.