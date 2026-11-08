Shelton rivela: “Ho comunicato in privato ad Alcaraz l’arrivo di Ferrero”

Saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Shelton a contendersi la vittoria del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. Il giocatore americano, intervistato da Tennis Channel, ha svelato un retroscena interessante sull’arrivo di Ferrero come nuovo allenatore e si è soffermato sul cambio di mentalità operato.

Sull’annuncio dell’arrivo di Ferrero comunicato di persona ad Alcaraz: “Ho deciso di parlare direttamente con Carlos prima che la notizia si diffondesse. So quanto sia lunga e felice la loro relazione, quindi ho preferito cogliere l’occasione per dirglielo personalmente. Non so se ci sia qualcuno nel circuito che sia una persona migliore di Alcaraz“.

Sulla risposta dello spagnolo: “Mi ha risposto subito dopo la mia vittoria a Vienna, dicendomi di essere molto contento per me e di essere convinto che il mio gioco sarebbe migliorato molto lavorando con Juan Carlos. Questo dimostra la grandezza e l’eleganza che possiede come campione, e anche che è una persona di cui il nostro sport ha disperatamente bisogno”.

Sul cambio di mentalità: “Riesco a sorridere durante le partite, soprattutto questa settimana, cosa che di solito non mi capita in questo periodo della stagione. Normalmente, in questo momento dell’anno, sono piuttosto irritabile. Ma ho cercato di vedere il lato positivo di ogni cosa, di trovare l’umorismo in alcune situazioni e di godermi il tennis che ho potuto giocare. È una mentalità nuova per me. Non si tratta più di dover stringere i denti e soffrire per tutta la partita, ma di riuscire a divertirmi un po’ di più in campo senza perdere la concentrazione”.