Shelton: “È fantastico avere al proprio fianco un genio del tennis come Ferrero”

Ciò che è stato annunciato solo poche settimane fa, sta per diventare realtà nel lavoro quotidiano. Le ATP Finals di Torino segnano infatti l’inizio ufficiale della collaborazione tra lo statunitense Ben Shelton e l’allenatore spagnolo Juan Carlos Ferrero, al rientro nel circuito dopo l’esperienza con Carlos Alcaraz.

Lo statunitense, durante la conferenza stampa di presentazione del torneo, si è soffermato sull’inizio ufficiale del lavoro con il tecnico iberico e ha chiarito le sue aspettative sui frutti che il lavoro da sviluppare con Ferrero potrà portare al suo gioco e, di conseguenza, al suo rendimento.

Sul primo approccio con il nuovo allenatore: “Rimarrà qui per qualche giorno, così potremo lavorare insieme, ma non vogliamo cambiare troppo nell’ultimo torneo dell’anno. Approfondiremo i dettagli durante la preparazione pre-stagionale, una volta individuati gli aspetti del gioco su cui dobbiamo lavorare di più”.

Sul contributo più importante di Ferrero al suo gioco: “È fantastico avere un genio del tennis come lui. Sono sicuro che porterà molto, e anche in questo torneo potrà aiutarmi a giocare il tennis eccezionale che serve qui”.