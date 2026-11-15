ATP Finals
Shelton doma Fils al termine di una battaglia: esordio vincente alle ATP Finals
Nel secondo match della prima giornata del girone John McEnroe delle ATP Finals Ben Shelton, testa di serie numero tre, doma il francese Arthur Fils, numero sei del tabellone, 6-2 3-6 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti al termine di una battaglia. L’americano raggiunge così Alexander Zverev in testa alla classifica.
Il transalpino difende a zero il turno di battuta inaugurale. Lo statunitense replica con l’1-1. Il numero sei del tabellone, dopo aver salvato quattro palle dell’1-2, sigla il 2-1 con il servizio vincente. Il giocatore americano rompe l’equilibrio quando forza l’errore di rovescio del rivale per il break del 3-2 e allunga 4-2 con la seconda vincente. Shelton, in controllo del gioco, sfrutta il doppio fallo di Fils per strappargli il servizio del 5-2 e scaglia l’ace per chiudere 6-2.
Fils sigla l’1-0 sull’errore da fondo dell’avversario. La testa di serie numero tre replica a zero per l’1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti, l’unico gioco a concludersi ai vantaggi è il quinto sul servizio del francese. Fils rompe l’equilibrio nell’ottavo gioco quando firma il break del 5-3 con il passante di diritto e sul rovescio di Shelton timbra il 6-3 con cui impatta la contesa.
Il finalista degli US Open timbra l’1-0 con il servizio vincente, griffa il break del 2-0 con la risposta d’incontro e consolida ulteriormente il suo margine scagliando l’ace del 3-0. Il francese chiude a rete per il 3-1 con cui prova a entrare in partita. Shelton, dopo aver salvato due possibilità del 3-2, scaglia l’ace del 4-1, allunga 5-2 e, dopo aver annullato palla break, chiude 6-3 al primo match point.
Shelton conclude la sua prestazione con dodici ace, non commette doppi falli e serve il 66% di prime. Il giocatore americano conquista il 76% di punti e il 68% quando deve affidarsi alla seconda. Il tennista statunitense mette a referto ventotto vincenti, sette in più del rivale, e incappa in trentadue gratuiti, dieci in più rispetto a Fils.