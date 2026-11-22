Luci, sfarzo e vecchie ruggini mai sopite. Il Gran Premio di Las Vegas 2026 regala l’ennesimo capitolo della faida ad alta tensione tra Max Verstappen e George Russell, culminato nel finale di gara con un team radio destinato a far discutere a lungo nel paddock.

Al quarantottesimo giro, mentre la corsa si avviava verso le battute conclusiva lungo le veloci strade della Strip, la Mercedes di Russell ha perso aderenza finendo violentemente contro le barriere, nel tentativo di attaccare il compagno di squadra Kimi Antonelli.

Un crash accolto però con tutt’altro stato d’animo nell’abitacolo della Red Bull. Informato dell’accaduto o assistendo direttamente alla scena, Verstappen non ha fatto nulla per nascondere il proprio sarcasmo, esplodendo in una risata beffarda in comunicazione con il suo ingegnere di pista: “Haha, ben fatto! Mio Dio…” (“Haha, well done! My God…“).

Max Verstappen reacted to George Russell going straight into the wall. 💀💀 https://t.co/Dj0j6PfKdn — RazedF1 (@RazedF1) November 22, 2026

Un commento che non ha bisogno di interpretazioni e rappresenta la coda velenosa di un fine settimana vissuto sul filo dei nervi. La miccia si era già accesa durante la terza sessione di prove libere: in quell’occasione, un’incomprensione in pista culminata in un contatto ruota a ruota alla curva 14 aveva mandato su tutte le furie l’olandese, che per tutta risposta aveva affiancato la monoposto del rivale mostrandogli il dito medio. Un gesto plateale che era costato a Verstappen un richiamo ufficiale da parte dei commissari FIA e aveva innescato un duro botta e risposta mediatico dopo le qualifiche.