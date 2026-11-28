Stephan Embacher vince sul trampolino HS 142 di Ruka e resta da solo in testa alla Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. L’austriaco, già a segno nella gara d’apertura a Lillehammer, firma il miglior punteggio in entrambe le serie e chiude con 304,8 punti grazie a due salti da 145 e 143 metri. A 6,9 punti si piazza lo svizzero Sandro Hauswirth, che risale dal quinto posto e conquista il primo podio individuale in carriera. Terzo il norvegese Marius Lindvik, a 9,8 punti, anche lui per la prima volta sul podio di Ruka.

Per il ventenne austriaco è il terzo successo in carriera, contando anche quello ottenuto a marzo sul trampolino di volo di Vikersund, il secondo in stagione. La prima serie si chiude con cinque atleti racchiusi in 5,2 punti. Embacher prende il comando con 156,9, seguito dal connazionale Maximilian Ortner, che atterra a 142 metri e paga 3,4 punti. Lindvik è terzo a 4,4 con 143 metri, mentre Isak Andreas Langmo vola a 149 metri, la misura più lunga di giornata. Il norvegese parte però dalla stanga 9, una più in alto dei primi tre, e lascia punti anche nelle valutazioni dei giudici. È quarto a 4,7, appena mezzo punto davanti a Hauswirth, che con 139,5 metri resta in corsa per il podio.

Nella seconda serie le folate di vento cambiano la gara di diversi protagonisti. Ren Nikaido, quattordicesimo a metà gara, sfrutta il suo secondo salto da 147 metri per guadagnare otto posizioni. Clemens Aigner gli passa davanti per tre decimi con 140 metri e chiude quinto dopo aver iniziato la finale da dodicesimo. La rimonta più ampia è quella dell’estone Artti Aigro, che passa dal 26° al 12° posto con 141 metri. Tra gli atleti che perdono terreno ci sono Raffael Zimmermann, che scende dal sesto all’ottavo posto, Jan Hörl e Kristoffer Eriksen Sundal. Questi ultimi si fermano entrambi a 126,5 metri e perdono sei posizioni, chiudendo rispettivamente 13° e 14°.

Hauswirth, secondo nelle qualificazioni, cambia la corsa al podio con un salto da 142,5 metri che lo porta a 297,9 punti. Langmo si ferma a 109 metri e precipita dal quarto al trentesimo posto. Lindvik, primo in qualifica, risponde con 140,5 metri e le migliori valutazioni di stile della serie, sufficienti per difendere il terzo posto con 295,0 punti. Ortner atterra a 135,5 metri e scivola al quarto posto, a 4,2 punti dal podio. A Embacher restano da difendere i 5,2 punti di margine che aveva sullo svizzero dopo il primo salto. Con 143 metri ottiene 147,9 punti, il miglior punteggio della finale, e allarga il distacco.

Gregor Deschwanden risale dal 16° al settimo posto e porta due svizzeri tra i primi sette. Halvor Egner Granerud condivide il nono posto con Daniel Tschofenig. Più indietro Stefan Kraft, 16°, e Ryoyu Kobayashi, 17°. Domen Prevc, campione olimpico del trampolino grande e detentore della Coppa del Mondo, passa dai 141 metri del primo salto ai 127 del secondo e chiude 18°. Il kazako Danil Vassilyev cade all’atterraggio dopo un salto da 131 metri e si rialza poco dopo. Giovanni Bresadola, unico italiano in gara, si ferma alla prima serie. Con 126 metri e 110,1 punti è 45°, a 14,9 punti dall’ultimo posto utile per la finale.

Dopo le due gare di Lillehammer Embacher e Sundal dividevano il primato a quota 145, con Zimmermann a 140 e Granerud a 130. Il secondo successo stagionale porta l’austriaco a 245 punti. Zimmermann sale al secondo posto con 172, a 73 lunghezze dal connazionale, e scavalca Sundal, ora terzo a 163. Granerud resta quarto con 159 punti. A Ruka si torna a saltare domenica sullo stesso trampolino.