Sabalenka svela il segreto per vincere: “Dimenticare ciò che è appena successo”

Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone 2 delle WTA Finals, competizione che si svolge fino a domenica a Indian Wells, Aryna Sabalenka, pur non offrendo la sua miglior prestazione, piega la ceca Karolina Muchova e conquista così una vittoria di capitale importanza per il suo percorso. La bielorussa, nell’intervista concessa a Tennis Channel, ha analizzato la sua prestazione.

Sulla capacità di tenere la calma e mantenere la concentrazione nel corso della sfida: “Credo di essere riuscita a rimanere calma in ogni momento. Ci sono state diverse pause, ma ho cercato di rimanere concentrata, di focalizzarmi punto per punto e di dimenticare quello che era appena successo. Volevo essere presente nel momento”.

Sulle modifiche apportate per cambiare la dinamica della partita: “Ogni volta che mi strappava il servizio, facevo un passo indietro e cercavo di concentrarmi un po’ di più sul suo servizio, in modo da poter reagire meglio. La chiave è stata anche aumentare l’intensità fin dai primi scambi di ogni game. Penso che i miei primi due punti siano stati piuttosto intensi; è lì che sono riuscita a farla pensare un po’ di più, e questo mi ha aiutato a strapparle il servizio”.

Sulla valutazione della prova offerta nel tie-break: “Cerco semplicemente di andare passo dopo passo, un punto alla volta. Un colpo alla volta, a dire il vero. Tutto qui”.

Sull’importanza di partire bene in un torneo nel quale ogni partita può essere decisiva: “Muchova è una giocatrice incredibile; è sempre una dura battaglia contro di lei. Può ribaltare la situazione in qualsiasi momento e bisogna rimanere concentrati dall’inizio alla fine. Sono molto contenta del livello di gioco che ho espresso; ottenere questa prima vittoria è molto importante, un ottimo inizio”