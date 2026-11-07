Quando MotoGP e F1 oggi (8 novembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

Oggi domenica 8 novembre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP del Brasile per quanto riguarda la F1 e GP del Qatar per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tracciato di Interlagos e sulla pista di Lusail.

La gara della F1 è prevista alle ore 18.00, mentre per la MotoGP occorrerà sintonizzarsi alle ore 17.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi, ma gli appassionati di motori sono attesi da un’autentica maratona: prima spazio alle due ruote, poi ci sarà giusto il tempo di cambiare canale per seguire la sfida in terra sudamericana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 8 novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per la MotoGP e la differita su TV8 per la F1.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 8 novembre

12.40-12.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

14.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

15.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

17.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

18.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 21.30, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 21.30, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per tutte le gare, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per tutte le gare, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati; tv8.it, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.