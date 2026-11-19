Venerdì 20 novembre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Sul circuito di Las Vegas andranno in scena le prime due sessioni di prove libere del GP di Las Vegas per quanto riguarda la F1, a Portimao spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP del Portogallo per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due turni di prove libere per la F1 con sguardo verso le qualifiche del sabato, mentre in terra lusitana si disputeranno le prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere di F1 e delle prove libere e pre-qualifiche di MotoGP in programma venerdì 20 novembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 20 novembre

01.30-02.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

05.00-06.00 F1, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

10.00-10.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

10.50-11.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

11.45-12.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

14.15-14.50 Moto3, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

15.05-15.45 Moto2, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

16.00-17.00 MotoGP, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per entrambe le sessioni, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per le prove libere 1, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.