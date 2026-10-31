Quando MotoGP e F1 oggi (1° novembre): orari gare, programma TV8 e Sky

Oggi domenica 1° novembre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP del Messico per quanto riguarda la F1 e GP di Malesia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tracciato Hermanos Rodriguez e sulla pista di Sepang.

La gara della F1 è prevista alle ore 21.00, mentre per la MotoGP occorrerà puntare la sveglia alle ore 08.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi: prima mattinata all’insegna delle due ruote in terra asiatica, poi una prima serata davvero imperdibile in terra centroamericana dove Kimi Antonelli potrebbe laurearsi Campione del Mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 1° novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la differita su TV8 per la MotoGP e la F1.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 1° novembre

03.40-03.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

05.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

06.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

08.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

21.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 22.30, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 22.30, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati.

Differita tv: TV8, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it, gratis, con i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle ore 12.15, MotoGP alle ore 14.00.

Diretta testuale: OA Sport.