Ritorna l’appuntamento quotidiano con Tennismania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo analizza la partita tra Zverev e Shelton e si sofferma sulle percentuali al servizio del tedesco.

L’analisi della partita Zverev-Shelton: “La partita tra Zverev e Shelton ha ricordato quella tra Medvedev-Cobolli anche per il modo in cui quel tie-break, molto simile, è stato giocato dal tedesco e dal russo. Il tedesco ha servito in maniera impressionante e ha sbagliato pochissimo”.

Sulle sfide Sampras-Becker: “Le finali giocate al Masters tra Sampras e Becker mettevano faccia a faccia straordinari giocatori a tutto campo”.

Sulle idee chiare del tedesco: “Ricordo una partita in Australia nella quale Tomic non ha fatto neanche un punto in risposta e ha vinto il tie-break. Quando Zverev vince il sorteggio e sceglie di rispondere, si è visto che aveva le idee chiare fin dall’inizio”.

Sulla lunga attesa dei francesi per una vittoria alle Finals: “Bisogna ricordare che era da quindici anni che la Francia non vinceva una partita. Il transalpino ha dichiarato che ha intenzione di rinunciare a qualche torneo perché il suo stare bene è troppo importante”.

Sulla scelta di alcuni giocatori di cambiare allenatore: “Ci sono giocatori che cambiano guida tecnica ma che hanno dei limiti evidenti. Penso a Shelton: nelle ultime uscite la sensazione che mi dà è quella di un giocatore che gioca un po’ a caso, che non ha un piano da seguire. Poi, chiaro, Zverev ha giocato una grande partita. Ferrer ha detto qualcosa sul lavoro da fare con Shelton. Dice che non è possibile che non riesca a fare dei punti con l’uno-due. Il problema del dritto dell’altro ieri è che andava a sbattere sul rovescio di Zverev. Lui dice che il dritto ce l’ha, il servizio pure. Il dritto lo gioca dietro”.

Sulla sfida tra Jodar e Shelton: “Credo sia una partita che può andare al terzo. Jodar un set ce l’ha, tuttavia l’ho visto confuso“.

Sulla gestione da parte del Torneo verso i giornalisti: “Quello che abbiamo fatto noi nelle scorse edizioni, ovvero i collegamenti da lì, l’ho visto fare a tanti: ho visto che diversi colleghi si sono piazzati fuori, anche penne di testate importanti, giornalisti già in pensione costretti a stare fuori per la questione riguardante i diritti. Fortunatamente le previsioni sono buone. Voglio però dire: non per invidia, capisco la dinamica. Sinner, quando ha lanciato la sua racchetta, ha chiamato TikToker e influencer per piccole interviste con loro, cosa che non fa con i giornalisti. Questo ci sta alla grande. Però dai… veramente è triste vedere giornalisti fuori. Uno spazietto da qualche parte per la stampa non si può creare? Capisco che ci sono delle regole, ma un minimo di sensibilità? Dentro l’Inalpi c’è uno spazio per i radiocronisti, ci sono delle cabine di commento una a fianco all’altra”.