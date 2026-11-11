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Puppo: “Senza Sinner, Alcaraz è diventato padrone anche indoor. Jodar sta bene così con il padre”

Mattia Fierro

Pubblicato

6 minuti fa

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Lorenzo Musetti / La Presse

Si è tornato a parlare di tennis giocato nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro del dibattito il concluso torneo di Parigi e le nuove coppie allenatori-giocatori formate nel circuito. Dario Puppo, voce di Eurosport, ha analizzato le diverse tematiche ed ha proposto alcuni interessanti spunti.

Partendo brevemente da Parigi: “Alcaraz, grazie anche all’assenza di Sinner, è diventato padrone anche del contesto indoor. Vince Parigi che è una casella importante ed ora è il favorito per le Finals”.

Sul livello di Shelton: “Shelton si dà più tempo per colpire da dietro perché ha varie soluzioni. La differenza tra lui ed Alcaraz sono i due punti dell’ultimo game: uno perso da Shelton con il diritto e l’altro vinto da Alcaraz. Shelton è più giocatore, ma deve saper scegliere i colpi. Fino a qui il livello del suo diritto gli bastava, adesso non è più così. L’aspetto importante per Shelton è il fatto che ha qualità fisica”.

Le scelte dei “super coach”: “Per me Ljubicic ha sbagliato ad andare con Auger-Aliassime. Credo che possano esserci delle difficoltà nella continuità del lavoro. C’è stata l’opportunità della girandola dei coach, ma il caso di Ferrer è eclatante. Meglio di così Ruud non può fare”.

Analizzando il team di Jodar: “Quel binomio padre-figlio non fa entrare nessuno. Ferrer ha fatto delle prove con Jodar, ma è difficile entrare in quel team. Ragionando non mi stupisce, Jodar in campo si comporta in un certo modo e non sente il bisogno di essere allenato da chissà chi. Il papà è bravo a dare tutto quello che serve al figlio. Pensavo che questa situazione sarebbe cambiata, ma non è così. Probabilmente arriverà un coach, ma non così importante”.

Su Ljubicic e la possibilità remota di allenare Musetti: “Il discorso Ljubicic con Musetti mi sembrava interessante. Lorenzo deve capire le scelte che vuole fare. Ljubicic è riuscito a convincere Federer a cambiare il suo gioco, vuoi che non ci riesca con Musetti? Per me Aliassime deve tornare a dimostrare di essere sano. Ha delle qualità eccezionali fisicamente”.

Concludendo con una breve parentesi critica sulle WTA Finals: “Sembra che le giocatrici ci facciano un favore a giocarle, la WTA commette tanti errori. A livello di ascolto c’è una situazione disastrosa. Non vedo le giocatrici coinvolte, il loro business lo fanno lo stesso anche senza Finals”.

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