Piove sul bagnato per George Russell: arriva una multa per il rifiuto a Città del Messico

Piove sul bagnato per George Russell, già provato da un fine settimana da dimenticare a Città del Messico e ora colpito anche da una sanzione. La FIA gli ha infatti inflitto una multa di 5.000 euro per essersi sottratto alle interviste obbligatorie con i media dopo il Gran Premio in terra messicana. A questa somma se ne aggiungono altri 5.000 con la condizionale. Il pilota della Mercedes ha lasciato l’autodromo subito dopo la bandiera a scacchi, violando il regolamento sportivo, che impone ai piloti di presentarsi nel ring delle interviste al termine della gara.

Dietro quella scelta c’era un crollo emotivo alimentato da più fattori. Il weekend messicano ha consegnato matematicamente il titolo mondiale al suo giovane compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, sancendo in modo definitivo la sconfitta di Russell nella sfida interna al team.

Sul piano sportivo, poi, la gara non gli ha dato alcun conforto: partito dalla prima fila, il britannico ha chiuso soltanto al sesto posto, frenato da problemi energetici alla monoposto e da una penalità per un contatto in pista. Subito dopo la corsa, i canali social hanno mostrato Russell in lacrime nel retrobox, prima di un lungo abbraccio di consolazione con il Team Principal Toto Wolff.

Proprio Wolff è uscito allo scoperto per difendere il suo pilota, spiegando l’assenza davanti ai media con lo stato di shock in cui si trovava: “L’abbiamo deluso ancora una volta. Ha dimostrato grande sportività andando a congratularsi con Kimi, ed è assolutamente comprensibile che non se la sia sentita di parlare con la stampa“.

Il giorno seguente è stato lo stesso Russell a rompere il silenzio con un messaggio su Instagram, in cui ha ammesso le proprie fragilità: “Questa stagione si è rapidamente sgretolata tra sfortuna e prestazioni deludenti. È la prima vera stagione della mia carriera in cui ho avuto più giornate negative che positive. È difficile da affrontare e rialzarsi“.