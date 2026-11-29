Due tie-break segnano la settima giornata di Superlega. La Sir Susa Scai Perugia resta al comando dopo aver piegato una Valsa Group Modena in crescita con quattro ace nel quinto, mentre la Cucine Lube Civitanova riscatta il ko in Supercoppa rimontando la Gas Sales Bluenergy Piacenza, avanti due set a uno. L’Itas Trentino fa bottino pieno in tre set sul campo di una Rana Verona in emergenza al palleggio. La sorpresa arriva nel derby lombardo, dove il Vero Volley Monza rimonta l’Allianz Milano e le infligge la quarta sconfitta consecutiva, pesante nella corsa ai playoff. Negli scontri diretti per la salvezza fanno festa due squadre in trasferta. L’Acqua Sant’Anna Cuneo fa il bis a Padova dopo aver battuto Verona, mentre il Cisterna Volley passa a Pordenone e interrompe la serie di cinque ko.

La Sir Susa Scai Perugia piega 3-2 la Valsa Group Modena al Pala Barton Energy e resta al comando della Superlega. La capolista deve ricorrere al tie-break per avere ragione di una squadra in crescita, reduce da due successi consecutivi e capace di rimettere in discussione la partita per due volte. Gli umbri fanno valere la battuta proprio nel set decisivo, con quattro ace che pesano sul 15-9. Modena torna con un punto e con la prova di Luca Porro, autore di 20 punti.

L’8-2 di Perugia in avvio sembra indirizzare la gara. La Sir conserva cinque punti di vantaggio sul 16-11 e sul 21-16, poi chiude 25-20. La Valsa Group cambia passo nel secondo, scatta sull’8-5 e resta avanti anche quando gli umbri si riportano a una lunghezza sul 20-21. Il 25-23 rimette il match in equilibrio. Il terzo set dura 39 minuti. Perugia passa dal 7-8 al 16-15, mette due punti tra sé e gli emiliani sul 21-19 e chiude 25-23, con quattro muri nel parziale. Nel frattempo Mathis Henno, entrato nel secondo set, prende il posto di Oleh Plotnytskyi nel sestetto.

Modena reagisce ancora nel quarto. Parte 8-4, mantiene tre punti di margine sul 16-13 e sul 21-18, poi allunga la partita con il 25-22. I tre ace degli emiliani nella frazione trovano risposta al tie-break, quando il servizio di Perugia cambia il peso degli scambi. La Sir parte 5-2 e chiude 15-9, ricavando dalla battuta quattro dei suoi quindici punti.

Ferre Reggers è il miglior realizzatore dell’incontro con 21 punti, tutti in attacco, e il 55%. Kamil Semeniuk ne aggiunge 17 con tre muri, Giovanni Sanguinetti 13 con tre ace e tre muri, mentre Henno chiude a quota 11. Perugia prevale a muro per 10-8 e al servizio per 8-5. Modena tiene lo stesso 48% in attacco della capolista e trova, oltre ai 20 punti di Porro con il 55% e nessun errore offensivo, i 19 di Nik Mujanovic, quattro a muro, e i 14 di Pardo Mati.

La Cucine Lube Civitanova vince il big match della settima giornata di Superlega e rimonta la Gas Sales Bluenergy Piacenza all’Eurosuole Forum. Il 3-2 (25-14, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11) riscatta la finale di Supercoppa, nella quale i marchigiani avevano subito la rimonta di Perugia. Stavolta sono gli uomini di Giampaolo Medei a ribaltare l’1-2, spinti dai 28 punti di Aleksandar Nikolov, sei dei quali al servizio. Per gli emiliani arriva un punto dopo il ko in tre set con Perugia.

Civitanova parte forte e nel primo set passa dall’8-5 al 16-11. Piacenza si ferma a 14, mentre la Lube mette a terra 12 attacchi su 15. Gli emiliani cambiano ritmo nel secondo, quando attaccano con il 70%. Sotto 6-8, passano avanti sul 16-14 e difendono il margine fino al 25-23. Il copione si ripete nel terzo. La Lube conduce 8-6, la Gas Sales mette la testa avanti sul 16-15 e allunga sul 21-18, prima di chiudere ancora 25-23. In quella frazione i marchigiani commettono dieci errori al servizio.

La rimonta prende forma nel quarto, quando la battuta della Lube torna a fare male. Con quattro ace nel parziale, Civitanova sale sul 16-12 e sul 21-18, poi chiude 25-20 e si guadagna il tie-break. Nel quinto i marchigiani prendono subito due punti di margine (5-3) e arrivano al 15-11 con altri due ace e nove attacchi vincenti su tredici.

Nikolov chiude con il 65% in attacco e due muri, mentre Mattia Bottolo aggiunge 18 punti con 14 attacchi vincenti su 18 e nessun errore offensivo. Simeon Nikolov firma nove punti, con tre muri e due ace. La differenza più netta è al servizio. Undici ace a uno per la Lube, che prevale anche a muro per 10-8. Piacenza trova 16 punti da José Miguel Gutiérrez, 15 da Alessandro Bovolenta e 12 da Merrick McHenry, autore di quattro muri. Gli emiliani chiudono con il 52% in attacco, tre punti percentuali sotto Civitanova, ma subiscono sei ace negli ultimi due set.

L’Itas Trentino vince 3-0 sul campo della Rana Verona (25-18, 25-19, 25-15) e sale a 18 punti, nel gruppo di testa della Superlega. I veneti affrontano la gara in emergenza al palleggio e affidano la regia al 47enne Raphael, titolare in tutti e tre i set. In giornata Verona ha perfezionato lo scambio con l’Allianz Milano, cedendo Francesco Sani in cambio di Santiago Orduna, Tommaso Ichino e Francesco Recine. Orduna entra per un turno al servizio. Manca anche Rok Mozic, che si è procurato una frattura a un dito della mano destra.

Trento prende il largo nel primo set passando dall’8-6 al 16-11 e chiude 25-18 con tre ace e tre muri. Verona parte meglio nel secondo (8-6), ma l’Itas rovescia il punteggio sul 16-13 e, una volta avanti 21-18, lascia un solo punto ai padroni di casa. In quella frazione gli ospiti firmano quattro ace. Il terzo parziale è il più netto. Trento sale sul 16-10, allunga sul 21-12 e chiude 25-15 con 12 attacchi vincenti su 17.

Théo Faure è il miglior realizzatore con 14 punti, due ace e due muri. Alessandro Michieletto ne aggiunge 12, mentre Flavio Gualberto ne firma nove, quattro dei quali a muro. Riccardo Sbertoli trova tre muri e due ace. L’Itas fa la differenza a rete con nove muri contro uno e attacca con il 56% contro il 43% dei veneti. Paul Buchegger è il più prolifico della Rana con 12 punti, seguito da Lukas Glatz con nove e Noumory Keita con otto.

Il Vero Volley Monza vince a sorpresa il derby con l’Allianz Milano, rimontando fino al 3-1 (21-25, 25-23, 25-23, 25-19). Dopo il successo di Padova, i brianzoli fanno il bis e rilanciano la loro corsa ai playoff. Per Milano è il quarto ko consecutivo, pesante perché arriva contro una diretta concorrente. L’Allianz comanda il primo set, vola sul 16-10 e chiude 25-21. La risposta di Monza passa dal muro. Nel secondo parziale i brianzoli ne piazzano sette, salgono sul 16-11 e resistono al rientro di Milano, che si riporta a un punto sul 21-20 prima di cedere 25-23. La svolta arriva nel terzo. L’Allianz conduce 16-12 ed è ancora avanti 21-20, ma Monza firma il 5-2 che vale il sorpasso. Nel quarto i padroni di casa allungano dal 16-13 al 21-14 e chiudono 25-19.

Monza trova 16 punti a muro, quattro di Thomas Beretta, e manda quattro giocatori in doppia cifra. Iliya Petkov e Axel Juul Larsen firmano 14 punti a testa. Il centrale bulgaro chiude con nove attacchi vincenti su undici, tre ace e due muri. Diego Frascio aggiunge 13 punti e Zhasmin Velichkov 12. Per Milano Basil Dermaux è il miglior realizzatore dell’incontro con 21 punti, seguito da Tatsunori Otsuka con 14 e Francesco Sani con 11.

L’Acqua Sant’Anna Cuneo si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza battendo in rimonta la Pallavolo Padova per 3-1 (25-27, 25-17, 25-23, 25-21). Dopo il successo contro Verona, i piemontesi conquistano altri tre punti alla Kioene Arena, dove i veneti incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro Monza.

Padova si prende il primo set ai vantaggi, risalendo dal 18-21 fino al 27-25. Cuneo risponde con il parziale più netto dell’incontro. Passa dall’8-5 al 16-12, allunga sul 21-15 e pareggia i conti con il 25-17, frutto di 17 attacchi vincenti su 25 tentativi. Nel terzo i veneti risalgono dal 5-8 al 16-15, ma Cuneo torna avanti sul 21-20 e chiude 25-23, con tre muri nella frazione. Nel quarto i piemontesi partono 8-4, mantengono quattro punti di margine sul 21-17 e chiudono 25-21. Nathan Feral è il miglior realizzatore dell’incontro con 26 punti, 24 dei quali in attacco con il 52%. Poriya Hossein Khanzadeh ne aggiunge 17 con il 54% e due muri, mentre Bryan Argilagos firma tre dei sette muri cuneesi. Padova trova 18 punti da Amir Mohammad Golzadeh e 15 da Mattia Orioli, che chiude con il 64% in attacco. Cuneo attacca con il 51% contro il 47% dei veneti e realizza tre ace contro uno.

Il Cisterna Volley espugna il Crisafulli di Pordenone e si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro la Tinet Prata di Pordenone per 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-20). I pontini interrompono una serie di cinque sconfitte e tornano a vincere dopo il successo su Milano all’esordio. Per i friulani è il terzo ko di fila. Cisterna apre con il 65% in attacco. Sul 21-15 ha sei punti di margine, Prata ne recupera tre prima del 25-22. Il secondo set resta in bilico fino al 16-15, poi i pontini allungano sul 21-19 e chiudono 25-21. La Tinet reagisce nel terzo, risale dal 5-8 al 16-14 e accorcia le distanze con il 25-22. Nel quarto Cisterna riparte sull’8-5, tiene il vantaggio sul 16-14 e scappa sul 21-17. I cinque muri del parziale frenano il tentativo di rimonta di Prata, che cede 25-20.

Tommaso Barotto firma 18 punti con il 53% in attacco. Al centro Peng Shikun ne aggiunge 15, sette dei quali a muro, mentre Noa Duflos-Rossi chiude a quota 12 con due ace. Prata prevale a muro per 12-10, con cinque punti di Wout D’Heer, ma Cisterna fa meglio al servizio (5-2 negli ace). Kirill Klets è il più prolifico dei friulani con 18 punti, seguito da D’Heer e Nooa Marttila con 11 a testa.