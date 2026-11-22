Cinque partite, cinque 3-0 e la classivfica si spezza ulteriormente. La domenica della sesta giornata di Superlega conferma in testa la Sir Susa Scai Perugia, che passa a Piacenza con 19 punti di Ferre Reggers e centra la settima vittoria in altrettante gare. La Cucine Lube Civitanova tiene il passo battendo Prata e resta a un punto dalla capolista con una partita in meno. L’Itas Trentino reagisce al ko di Supercoppa espugnando l’Allianz Cloud. I trentini salgono al terzo posto con 15 punti, due più di Piacenza, mentre Milano incassa la terza sconfitta di fila. La Valsa Group Modena stacca il gruppo delle squadre in lotta per non retrocedere, sale a 9 e lascia Cisterna a 3 dopo il quinto ko consecutivo dei pontini. In coda si rilancia il Vero Volley Monza. I brianzoli fanno bottino pieno a Padova e con il secondo successo stagionale si portano a una sola lunghezza dai veneti.

La Sir Susa Scai Perugia si prende il big match della sesta giornata con un 3-0 sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Sette vittorie in sette partite per la capolista, che sale a 19 punti e porta a sei le lunghezze di vantaggio sugli emiliani, fermi a quota 13 dopo la seconda sconfitta in campionato. Il momento decisivo arriva nel secondo set. Piacenza conduce 16-13 ed è ancora avanti sul 21-20, ma Perugia piazza il 5-2 che vale il 25-23 e il doppio vantaggio. Nel primo parziale gli umbri erano scattati sul 4-8 e avevano difeso il margine fino al 22-25. Nel terzo, dopo il 14-16, la Sir concede appena tre punti fino al 17-21 e chiude 20-25.

Ferre Reggers è il miglior realizzatore con 19 punti, 18 dei quali in attacco su 24 palloni (75%). La capolista chiude al 60% in attacco e commette appena tre errori offensivi contro i dieci della Gas Sales. Piacenza ha il suo set migliore nel secondo, quando attacca con il 63%, ma in quella frazione lascia agli umbri sette punti con altrettanti errori al servizio. Alessandro Bovolenta è il più prolifico tra i padroni di casa con 13 punti, seguito da José Miguel Gutiérrez con 12.

L’Itas Trentino passa con un secco 3-0 all’Allianz Cloud contro l’Allianz Milano, sale a 15 punti e resta a ridosso della vetta. I lombardi incassano il terzo ko consecutivo e rimangono a quota 6, nel gruppo in corsa per un posto nei playoff. Trento reagisce così alla sconfitta contro Perugia nella semifinale di Supercoppa, con una prova convincente soprattutto nei finali. Milano ha la prima occasione sul 21-20 del set d’apertura, ma l’Itas ribalta il punteggio con un 5-1 e chiude 25-22. Più netto il secondo parziale, con gli ospiti che allungano dal 10-16 al 12-21 e incassano il 25-16.

Milano prova a prolungare la partita nel terzo set. Parte sotto 4-8, risale fino al 19-21 e resta in scia fino al 23-25. A fare la differenza è anche la gestione della battuta. Trento firma quattro ace e sbaglia dieci servizi, Milano trova un solo punto diretto e ne concede venti. Alessandro Michieletto guida l’Itas con 17 punti e il 64% in attacco, seguito da Théo Faure con 14 e il 63%. I lombardi tengono il 55% in attacco, appena due punti percentuali sotto Trento, con Basil Dermaux a quota 14 e Georgi Tatarov a 13. Il servizio pesa soprattutto nel primo set, quando Milano commette otto errori dai nove metri.

La Lube Civitanova batte 3-0 la Tinet Prata di Pordenone all’Eurosuole Forum e resta a un punto dalla capolista Perugia con una gara in meno. I marchigiani salgono a 18 con la sesta vittoria in altrettante partite, mentre i friulani restano a quota 6 nel gruppo che si contende sia salvezza, sia gli ultimi posti playoff. La Lube fa valere subito il suo attacco. Nel primo set passa dall’8-6 al 16-9 e chiude 25-15 con il 67% di positività offensiva.

Prata resta in partita negli altri due parziali. Nel secondo riduce il distacco dal 13-16 al 20-21, ma Civitanova trova il 25-22. Nel terzo i friulani sono ancora a un punto sul 20-21 e cedono soltanto 25-23. Aleksandar Nikolov firma 16 punti con tre dei sei ace della Lube. Al centro Jackson Howe chiude con 13 punti, otto attacchi vincenti su otto e cinque muri. I marchigiani prevalgono a muro (9-4) e chiudono con il 61% in attacco contro il 48% della Tinet, che ha in Lukas Bergmann il suo miglior realizzatore con 11 punti.

La Valsa Group Modena supera 3-0 il Cisterna Volley al PalaPanini e sale a 9 punti, staccando il gruppo delle squadre a quota 6 nella corsa ai playoff. Dopo il successo di Monza, gli emiliani fanno il bis, mentre i pontini restano a 3 punti, alla quinta sconfitta consecutiva. Cisterna tiene aperto il primo set fino al 25-23, dopo essere stata sotto 16-21, e parte meglio nel secondo (8-6). Modena mette la testa avanti sul 16-15 e scappa sul 21-17, con cinque ace nel parziale che si chiude 25-20.

Il terzo set dura appena 21 minuti. Modena parte 8-3, raddoppia il margine sul 16-8 e chiude 25-12 con sette muri e nove attacchi vincenti su dieci. Luca Porro e Nik Mujanovic firmano 15 punti a testa. Porro mette a terra 11 attacchi su 14 e realizza quattro degli otto ace di squadra, mentre Pardo Mati chiude a quota 11 con quattro muri. Cisterna, che nel secondo set aveva attaccato con il 65%, scende al 39% nel terzo e chiude la gara senza ace. Il miglior realizzatore dei pontini è Noa Duflos-Rossi con 8 punti.

Il Vero Volley Monza espugna la Kioene Arena con un 3-0 sulla Pallavolo Padova aggiudicandosi 3 punti preziosi nello scontro diretto per la salvezza. Al secondo successo in campionato, i brianzoli salgono a 5 punti, a una sola lunghezza dai veneti. La partita gira nel secondo set. Padova, già sotto di un parziale, conduce 16-13, ma Monza passa avanti sul 21-20 e chiude 25-23. La battuta pesa nel sorpasso, con quattro dei sette ace brianzoli concentrati proprio in quella frazione.

Più netto il 25-17 del primo set, con Monza già avanti 16-12. Lo stesso punteggio intermedio indirizza anche il terzo, nel quale Padova riduce il distacco nel finale prima di cedere 25-22. Quattro brianzoli chiudono in doppia cifra, guidati dai 15 punti di Diego Frascio. Thomas Beretta ne aggiunge 10 con sette attacchi vincenti su sette e tre muri, mentre Pierre Perin firma quattro ace entrando dalla panchina. Monza prevale anche a muro (8-4) e attacca con il 57% contro il 44% dei veneti, che trovano in Leonardo Lukas Leodolter il miglior realizzatore della partita con 17 punti.