Al Gran Premio di Las Vegas di F1 emerge una scelta tecnica controcorrente all’interno della Mercedes. Mentre gran parte dei piloti equipaggiati con la power unit di Brixworth si prepara a utilizzare il nuovo turbocompressore sviluppato attraverso il programma ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), George Russell ha deciso di non adottare la specifica aggiornata. Una rinuncia tutt’altro che casuale, maturata nel confronto con la squadra e legata soprattutto alla gestione delle penalità previste dal regolamento.

La differenza nasce dal diverso utilizzo delle componenti stagionali. Il nuovo turbocompressore rappresenta il quarto elemento della stagione, rientrando quindi nel contingente consentito dalla FIA senza comportare conseguenze sullo schieramento. Non tutti i piloti Mercedes, però, si trovano nella stessa condizione. Russell ha infatti già esaurito la propria disponibilità regolamentare per questa componente e l’introduzione della nuova specifica lo costringerebbe a ricorrere a un’unità supplementare, con una conseguente penalità in griglia.

Una prospettiva che il britannico ha preferito scartare, soprattutto considerando le caratteristiche del tracciato del Nevada. A Las Vegas Russell ha già dimostrato di poter fare la differenza, conquistando la vittoria nel 2024, e non intende compromettere le proprie possibilità di risultato per un aggiornamento il cui vantaggio prestazionale, almeno nell’immediato, appare contenuto.

La decisione è stata condivisa con Mercedes, ma la scelta finale è spettata direttamente al pilota, che ha spiegato così le ragioni della propria posizione: “Il beneficio che porta a livello di prestazione non è enorme, è solo un passo nella direzione che vogliamo prendere come squadra“.

Russell ha poi chiarito come la situazione all’interno del gruppo della Stella a tre punte fosse differente da pilota a pilota: “Noi motorizzati Mercedes siamo fortunati: abbiamo otto piloti e cinque o sei di loro avranno la nuova power unit. Quelli che non ce l’avranno, me compreso, non la monteranno perché significherebbe partire dal fondo della griglia“.

Il britannico non ha nascosto quanto abbia pesato nella valutazione il potenziale del fine settimana americano. “Las Vegas è una pista che mi piace, in cui ho fatto bene in passato. Il team mi ha coinvolto nella decisione, potevo scegliere se prendere o meno la penalità in griglia e ho preferito evitare, perché qui voglio lottare per la vittoria e penso di poterci riuscire con o senza il nuovo motore“.

La nuova specifica potrà così essere valutata in pista dagli altri piloti della famiglia Mercedes, come Kimi Antonelli, consentendo alla squadra di raccogliere informazioni preziose anche in prospettiva futura. Russell, invece, conserverà la propria posizione sullo schieramento, concentrando ogni risorsa sulla possibilità di ripetere il successo del 2024 e poter acquisire vantaggio nella conquista del secondo posto in campionato alle spalle del suo team-mate.