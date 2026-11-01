Perché è stata interrotta la gara di F1 in Messico: la classifica al momento della bandiera rossa

Il GP del Messico è stato interrotto nel corso del 46mo giro sui 71 previsti. I commissari di gara hanno deciso di esporre la bandiera rossa in seguito all’incidente occorso una tornata prima a Valtteri Bottas e così tutte le monoposto sono rientrate ai box. Il pilota della Cadillac era andato a sbattere contro le barriere: un bruttissimo cedimento della ruota anteriore sinistra ha fatto perdere il controllo della monoposto al pilota finlandese, poi la vettura si è girata ed è finita contro le protezioni.

Inizialmente è stata mandata in pista la safety car, ma dopo poco più di un minuto si è deciso di interrompere la gara perché Valtteri Bottas tardava a uscire dall’abitacolo. Per fortuna non si è trattato di un grave incidente, il 37enne è riuscito ad abbandonare la Cadillac e ha fatto un cenno per fare capire che fosse tutto sotto controllo. L’interruzione è stata chiamata anche per sistemare le barriere, in modo da riprendere la gara in sicurezza.

Al momento dello stop, Max Verstappen si trovava al comando della gara al volante della Red Bull, davanti a Charles Leclerc (secondo con la Ferrari) e a Kimi Antonelli (terzo con la Mercedes). Il ventenne bolognese aveva superato Lewis Hamilton (quarto con la Ferrari) con la girandola dei pit-stop in regime di safety car, poi a seguire figurano Lando Norris (quinto con la McLaren), George Russell (sesto con la Mercedes).

Si è però tornati a riprendere la classifica all’ultimo transito sul traguardo e così Lewis Hamilton scatterà in terza posizione. Si ripartirà da fermi, mancano 26 giri alla bandiera a scacchi: tutto si è riaperto in Messico.

CLASSIFICA GP MESSICO F1 ALLA BANDIERA ROSSA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Isack Hadjar (Red Bull)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Carlos Sainz (Williams)

17. Ryo Hirakawa (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Sergio Perez (Cadillac)