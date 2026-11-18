La quarta giornata della prima fase a gironi della Champions League 2026-2027 di pallanuoto è foriera di verdetti: il derby italiano tra Pro Recco e Brescia va ai liguri, che si impongono tra le mura amiche per 12-7 e si qualificano ai quarti di finale, mentre i lombardi sono aritmeticamente eliminati e retrocedono in Euro Cup. Decisivo Granados con 5 gol.

Nel primo quarto Irving porta subito in vantaggio i padroni di casa, ma Leinweber ristabilisce immediatamente la parità. Granados sale in cattedra, e con due gol nel giro di un minuto e mezzo trova il primo break, mentre a seguire Cannella lancia il tentativo di fuga della Pro Recco sul 4-1.

Nella seconda frazione il Brescia ha la forza di reagire e, con le reti di Alesiani e Giri, torna a -1. La Pro Recco risponde con il solito Granados in superiorità, ma i lombardi tornano a -1 ancora con Giri. Ci pensa poi Condemi a fissare lo score sul 6-4 a metà gara.

Nel terzo periodo Giri e Ferrero riescono a ricucire lo strappo ed il Brescia ritrova il pareggio, ma poi paga lo sforzo profuso. I liguri tornano avanti con Zalanki, mentre Iocchi Gratta restituisce il +2 ai padroni di casa. Leinweber accorcia, ma poi Iocchi Gratta e Cannella scavano il solco del 10-7.

Nell’ultimo quarto la Pro Recco non deve far altro che amministrare, con il Brescia che non segna più: Granados, prima in superiorità e poi su rigore, segna altre due volte e regala il massimo vantaggio ai liguri, che vincono con 5 gol di scarto, passivo forse fin troppo pesante per il Brescia, col punteggio definitivo di 12-7.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2026-2027

Group Stage – 4ª giornata

Girone B

Risultati

SPD Radnicki-CSM Oradea 15-11 (4-3, 4-2, 3-2, 4-4)

Pro Recco–AN Brescia 12-7 (4-1, 2-3, 4-3, 2-0)

Classifica

SPD Radnicki 12, Pro Recco 6, AN Brescia 3, CSM Oradea 0.