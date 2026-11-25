Il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile dopo il posticipo di questa sera tra Padova ed Ancona si fermerà fino al 2027 per lasciare spazio al Setterosa, che dal 14 al 19 dicembre sarà impegnato nella Division I della World Cup: l’Italia sarà in raduno da domenica 29, permettendo alle atlete impegnate sabato con i rispettivi club in Champions League di rientrare direttamente per il collegiale con la Nazionale.

Le azzurre, infatti, saranno prima impegnate ad Ostia, da domenica 29 novembre a lunedì 7 dicembre, avendo anche modo di affrontare un common training assieme alla Nuova Zelanda dell’ex CT azzurro Carlo Silipo, previsto da martedì 1 a giovedì 3 dicembre, poi si sposteranno a Napoli da martedì 8 dicembre, quando saranno in collegiale con gli Stati Uniti, contro cui ci sarà anche un’amichevole giovedì 10 dicembre.

Il commissario tecnico dell’Italia, Maurizio Mirarchi, ha convocato 22 atlete per il primo raduno di Ostia, che saranno poi ridotte ad un massimo di 18-19 per il secondo collegiale di Napoli, al termine del quale verranno definite le 16 atlete che prenderanno parte alla World Cup. In ogni match, infatti, potranno essere inserite in distinta 14 atlete, con 2 riserve in tribuna.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo PN), Benedetta Cabona (Rapallo PN), Gaia Acerbotti (S.S. Lazio Nuoto), Agnese Cocchiere, Olimpia Sesena, Chiara Ranalli, Cristina Malluzzo e Margherita Minuto (SIS Roma), Sara Cordovani (Club Natació Terrassa), Ana Beatriz Mantellato Dias, Dafne Bettini, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Lavinia Papi, Beatrice Cassarà e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Izabella Chiappini (Sori Pool Beach), Sofia Giustini, Malika Gaia Bovo, Veronica Gant e Giorgia Klatowski (Pallanuoto Trieste) e Divina Lucia Nigro (Olympiakos SFP).