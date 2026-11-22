PAGELLE SLALOM GURGL 2026

Timon Haugan, 9: un centesimo davanti a McGrath nella prima manche, sei decimi su Solberg al traguardo. Il norvegese costruisce la vittoria al mattino sul tracciato più aritmico e nel pomeriggio non si lascia trascinare nella gara degli altri: con un margine così ampio non gli serve inseguire il miglior tempo. La settima vittoria in slalom arriva al termine di una giornata in cui molti dei favoriti non riescono nemmeno a completare le due manche.

Eirik Hystad Solberg, 9: il primo podio in Coppa del Mondo se lo prende con il miglior tempo della seconda manche. Quando taglia il traguardo rifila 66 centesimi a Kolega e Ax Swartz, fino a quel momento appaiati al comando. Partiva da 1”37 di ritardo da Haugan e chiude a 60 centesimi dal connazionale. Le uscite degli altri aiutano, ma è la sua manche a cambiare la gara.

Tanguy Nef, 8: preciso nella prima manche, nella seconda lascia qualcosa sul muro, dove sceglie di non rischiare troppo. Solberg gli passa davanti, ma lo svizzero fa quello che a molti manca: mette insieme due prove solide e porta a casa il terzo posto.

Armand Marchant, 7,5: il terzo tempo del mattino, a 44 centesimi da Haugan e con visibilità peggiore rispetto ai primi partiti, è la parte migliore della sua gara. Nella seconda manche perde terreno progressivamente e chiude quarto, a 12 centesimi dal podio. Dopo il secondo posto dell’anno scorso, conferma che su questa pista può giocarsela con i migliori.

Michael Matt, 7,5: quinto posto costruito senza strappi. Nel pomeriggio non prova a replicare a tutti i costi la manche di Solberg e trova il giusto equilibrio tra attacco e controllo. È il migliore degli austriaci nella gara di casa.

Clément Noël, 5: aveva 82 centesimi da spendere su Solberg e chiude a 98 centesimi dal norvegese. Due errori pesanti nella seconda manche trasformano una concreta occasione da podio in un undicesimo posto.

Atle Lie McGrath, 5: al mattino è a un solo centesimo da Haugan. Nella seconda manche vede ridursi il vantaggio su Solberg e poi inforca. Il livello mostrato nella prima frazione rende ancora più pesante lo zero finale. La continuità non è la specialità della casa, ormai si è capito.

Lucas Pinheiro Braathen, 4,5: dopo le vittorie di Soelden e Levi, la sua gara dura poco più di un intermedio. Inforca quando lo slalom deve ancora prendere forma. Il primo flop stagionale può pesare anche nella corsa alla Coppa del Mondo generale.

Tobias Kastlunger, 6,5: partire con il pettorale 51 e trovare un posto tra i trenta non era affatto scontato, soprattutto su quella prima manche. Si qualifica con l’ultimo tempo utile e chiude ventiquattresimo, tornando a punti dopo Adelboden. Nella seconda scia con margine e risale soprattutto grazie alle uscite altrui: il merito maggiore è essersi guadagnato il diritto di ripartire.

Alex Vinatzer, 4: il quinto posto di Levi aveva mostrato quanto possa essere competitivo quando trova un assetto solido. A Gurgl si sbilancia quasi subito, si salva una prima volta e poi esce dopo una manciata di porte. Il problema resta la discontinuità in slalom: la velocità per stare con i migliori c’è, ma serve una base tecnica che tenga anche quando cambia il tracciato e il ritmo si spezza.

Italia, 3: cinque uscite nella prima manche su sette partenti, Barbera trentanovesimo e il solo Kastlunger qualificato con l’ultimo tempo utile. Il suo ventiquattresimo posto evita lo zero, ma non cambia il quadro. Il problema non è che Vinatzer abbia sbagliato una gara: è che, quando sbaglia lui, alle sue spalle nessuno riesce ad avvicinare anche lontanamente il suo livello che al momento non è sempre da top 10. Momento nerissimo che dura da troppo tempo.