Il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, ha emesso il proprio verdetto. Sul tracciato cittadino, incastonato nel deserto del Nevada, piloti e team hanno dovuto fare i conti con temperature rigide, che hanno complicato la gestione delle gomme e la loro finestra di funzionamento ideale.

Dalla pole position scattava Max Verstappen. Il quattro volte iridato, complice la penalità di cinque posizioni in griglia inflitta a Kimi Antonelli per la sostituzione del motore endotermico, aveva l’occasione di capitalizzare al meglio la partenza. In prima fila, però, divideva la griglia con George Russell, rivale con cui i rapporti sono tutt’altro che distesi: quanto accaduto nelle FP3 non è stato un fulmine a ciel sereno.

Tra i possibili protagonisti della lotta per la vittoria c’era anche Lando Norris. Il campione del mondo 2025, al volante della McLaren, era pronto a sfruttare gli eventuali attriti tra i due contendenti, pur consapevole di dover cedere qualcosa sui lunghi rettilinei del tracciato americano.

Antonelli, con il titolo mondiale già in tasca, puntava a una partenza #fulminante per rientrare nella lotta al vertice e ambire alla decima vittoria di una stagione straordinaria. La Ferrari, invece, dopo le qualifiche deludenti, aveva come obiettivo il contenimento dei danni.

Verstappen ha trionfato in una gara molto combattuta, a precedere le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Antonelli fuori dal podio, e disastro della Ferrari coi due piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc nuovamente a contatto, danneggiandosi.

ORDINE D’ARRIVO GP LAS VEGAS F1 2026

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Lando Norris (McLaren)

3 Oscar Piastri (McLaren)

4 Kimi Antonelli (Mercedes)

5 Pierre Gasly (Alpine)

6 Franco Colapinto (Alpine)

7 Lewis Hamilton (Ferrari)

8 Carlos Sainz (Williams)

9 George Russell (Mercedes)

10 Charles Leclerc (Ferrari)

11 Nico Hülkenberg (Audi)

12 Gabriel Bortoleto (Audi)

13 Oliver Bearman (Haas)

14 Isack Hadjar (Red Bull)

15 Liam Lawson (Racing Bulls)

16 Rafael Câmara (Haas)

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Fernando Alonso (Aston Martin)

19 Valtteri Bottas (Cadillac)

RITIRATI

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Sergio Pérez (Cadillac)

Alexander Albon (Williams)

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 Max Verstappen Red Bull

2 Lando Norris McLaren +0.639

3 Oscar Piastri McLaren +1.529

4 Kimi Antonelli Mercedes +2.574

5 Pierre Gasly Alpine +2.927

6 Franco Colapinto Alpine +7.955

7 Lewis Hamilton Ferrari +12.795

8 Carlos Sainz Williams +12.938

9 George Russell Mercedes +13.192

10 Charles Leclerc Ferrari +17.554

11 Nico Hülkenberg Audi +22.720

12 Gabriel Bortoleto Audi +28.602

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +28.843

14 Isack Hadjar Red Bull Racing +36.488

15 Liam Lawson Racing Bulls +36.588

16 Rafael Câmara Haas F1 Team +47.814

17 Lance Stroll Aston Martin +67.834

18 Fernando Alonso Aston Martin +71.863

19 Valtteri Bottas Cadillac +70.947

20 Arvid Lindblad Racing Bulls —

21 Sergio Pérez Cadillac —

22 Alexander Albon Williams —