Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2026: risultati e classifica gara

Oggi è andato in scena il GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su un circuito iconico e caratteristico, partendo su asfalto bagnato e dando vita a una gara altamente spettacolare, incerta davvero fino all’ultimo e in cui non sono mancati i colpi di scena, con la pioggia che è tornata protagonista negli ultimi quindici giri, rimescolando le carte in maniera vibrante per tutti gli appassionati.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Brasile 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito di Interlagos.

ORDINE D’ARRIVO GP BRASILE F1 2026