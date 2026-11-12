Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari giovedì 12 novembre, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 12 novembre va in scena la dodicesima e penultima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. La rassegna a cinque giunge alle sue battute conclusive, ma a Dakar (capitale del Senegal) si devono ancora assegnare molte medaglie e si preannuncia grande spettacolo con molte gare di elevato spessore tecnico.

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 11.00

L’Italia proverà a togliersi delle soddisfazioni in terra africana e cercherà di conquistare delle medaglie con alcune punte di ottima caratura, che promettono di distinguersi in uno degli eventi di riferimento di questa stagione. Riflettori puntati sulle finali di pugilato, vela, scherma, futsal, taekwondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (giovedì 12 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI

Giovedì 12 novembre

11:00 Beach handball maschile e femminile, semifinali

11:30 Scherma, sciabola individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

12:00 Futsal maschile, finale per il bronzo

12:00 Break dance, B-Girls: preselezione e girone all’italiana

12:00 Taekwondo, squadre miste, quarti di finale

13:00 Pugilato, finali (donne 51 kg, 57 kg; uomini 50 kg, 60 kg, 70 kg)

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 13-15, regate finali)

15:00 Scherma, sciabola individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

16:00 Futsal maschile, finale per l’oro

16:00 Break dance, B-Boys: preselezione e girone all’italiana

16:00 Taekwondo, squadre miste, semifinali

17:20 Taekwondo, squadre miste, finale per il bronzo

17:45 Taekwondo, squadre miste, finale

18:00 Pugilato, finali (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 55 kg, 65 kg)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI

Giovedì 12 novembre

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 13-15, regate finali): Laura Grasso Castagnetta

16:00 Break dance, B-Boys: preselezione e girone all’italiana: Leonardo Casula