Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 9 novembre, streaming, italiani in gara

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili proseguirà a Dakar, in Senegal, oggi, lunedì 9 novembre: si assegneranno altre venti medaglie d’oro, distribuite tra atletica (12), taekwondo, ginnastica artistica, basket 3×3 (2 a testa), tiro con l’arco e scherma (1 a testa).

L’Italia sarà protagonista sia con gli uomini che con le donne nelle finali a squadre della ginnastica artistica, mentre due saranno anche le carte da medaglia nelle finali dell’atletica, con altri due azzurrini impegnati nelle semifinali. Speranze di podio anche nel tiro con l’arco, mentre proseguiranno le regate della vela.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista dalle ore 14.30 alle ore 15.20 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, a HBO Max e Discovery Plus per atletica, futsal e ginnastica artistica, e dalle ore 14.30 alle ore 15.20 a Rai Play.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Lunedì 9 novembre

10:00 Scherma, fioretto individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

10:30 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare

11:00 Tiro con l’arco, individuale femminile, ottavi di finale

11:30 Ginnastica artistica, finale a squadre maschile

12:00 Futsal maschile, semifinali

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -49 kg, uomini -55 kg)

12:30 Basket 3×3 femminile, semifinali

12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -49 kg, uomini -55 kg)

13:00 Pugilato, maschile, quarti di finale (55 kg, 65 kg)

13:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 4-6)

13:20 Basket 3×3 maschile, semifinali

15:00 Tiro con l’arco, individuale femminile, quarti di finale

15:00 Scherma, fioretto individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

15:00 Atletica, finale lancio del disco M

15:05 Atletica, semifinali 400m ostacoli M

15:26 Atletica, semifinali 400m ostacoli F

15:32 Atletica, finale getto del peso M

15:41 Atletica, finale salto in lungo F

15:46 Atletica, finale 2000m siepi M

15:56 Tiro con l’arco, individuale femminile, semifinali

16:00 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare

16:00 Basket 3×3 femminile, finale per il bronzo

16:03 Atletica, finale 3000m F

16:25 Basket 3×3 maschile, finale per il bronzo

16:27 Atletica, semifinali 110m ostacoli M

16:30 Tiro con l’arco, individuale femminile, finale per il bronzo

16:44 Tiro con l’arco, individuale femminile, finale per l’oro

16:50 Basket 3×3 femminile, finale per l’oro

17:00 Taekwondo, semifinali (donne -49 kg, uomini -55 kg)

17:02 Atletica, finale salto in alto M

17:06 Atletica, finale lancio del giavellotto F

17:10 Atletica, semifinali 800 M

17:15 Basket 3×3 maschile, finale per l’oro

17:28 Atletica, finale 1500m M

17:50 Atletica, finale 400m F

18:00 Ginnastica artistica, finale a squadre femminile

18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (51 kg, 57 kg)

18:00 Taekwondo, finali (donne -49 kg, uomini -55 kg)

18:00 Atletica, finale 400m M

18:10 Atletica, finale 800m F

18:20 Atletica, finale 110m ostacoli M



ITALIANI IN GARA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Lunedì 9 novembre

11:30 Ginnastica artistica: finale a squadre uomini (Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati)

12:10 Tiro con l’arco: individuale donne, ottavi di finale (Matilde Manini)

13:13 Vela: windsurf donne, regate di qualificazione 4, 5 e 6 (Laura Grasso Castagnetta)

15:05 Atletica: 400 m ostacoli uomini, semifinali (Davide Crisci)

15:41 Atletica: salto in lungo donne, finale (Poko Silvia Canape)

15:46 Atletica: 2000 m siepi uomini, finale (Simon Scardi)

17:10 Atletica: 800 m uomini, semifinali (Flavio Federico Angelini)

18:00 Ginnastica artistica: finale a squadre donne (Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (14.30-15.20).

Diretta streaming: Rai Play (14.30-15.20), HBO Max e Discovery Plus (atletica, futsal e ginnastica artistica), Olympic Channel (tutte le gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.