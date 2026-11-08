Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 8 novembre, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 8 novembre va in scena l’ottava giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. Si è ormai entrati nella seconda parte della rassegna a cinque cerchi dedicata agli juniores e lo spettacolo continua a Dakar (capitale del Senegal), con una nutrita programmazione e l’assegnazione di diverse medaglie in chiusura del fine settimana.

L’Italia si gioca diverse carte interessanti per essere protagonista in terra africana: gli azzurri cercheranno di distinguersi e di lanciare importanti segnali in vista del prossimo futuro, trovando spazio in uno degli eventi di riferimento di questa stagione per la categoria. Grande attesa per le finali di nuoto e di judo,

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (domenica 8 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI

Domenica 8 novembre

10:00 Ciclismo su strada, corsa in linea femminile

10:00 Scherma, fioretto individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni femminili

11:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, ottavi di finale

11:30 Beach wrestling, fase a gironi (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)

12:00 Ciclismo su strada, corsa in linea maschile

12:00 Futsal femminile, semifinali

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)

12:30 Basket 3×3 femminile, quarti di finale

12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)

13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)

13:20 Basket 3×3 maschile, quarti di finale

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 1-3)

15:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, quarti di finale

15:00 Scherma, fioretto individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

15:30 Atletica, finale lancio del martello maschile

15:35 Atletica, semifinali 100 ostacoli

15:40 Atletica, finale salto triplo femminile

15:53 Atletica, semifinali 800 metri femminile

15:56 Tiro con l’arco, individuale maschile, semifinali

16:00 Basket 3×3 femminile, quarti di finale

16:00 Beach wrestling, gironi e finali (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)

16:12 Atletica, semifinali 100 metri femminile

16:30 Atletica, semifinali 100 metri maschile

16:30 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per il bronzo

16:40 Atletica, finale salto con l’asta femminile

16:44 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per l’oro

16:48 Atletica, semifinali 400 metri femminile

16:50 Basket 3×3 maschile, quarti di finale

17:00 Taekwondo, semifinali (donne -44 kg, uomini -48 kg)

17:06 Atletica, semifinali 400 metri maschile

17:10 Atletica, finale lancio del disco femminile

17:20 Atletica, finale salto in lungo maschile

17:25 Atletica, finale 3000 metri maschile

17:48 Atletica, finale 2000 siepi femminile

18:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)

18:00 Taekwondo, finali (donne -44 kg, uomini -48 kg)

18:07 Atletica, finale 100 ostacoli

18:16 Atletica, finale 100 metri femminile

18:25 Atletica, finale 100 metri maschile

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 13.40 alle ore 14.30.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 13.40 alle ore 14.30.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI

Domenica 8 novembre

10:00 Ciclismo su strada, corsa in linea femminile: Anna Bonassi

11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni femminili: Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi

12:00 Ciclismo su strada, corsa in linea maschile: Lorenzo Ceccarello

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -44 kg): Virginia Lampis

12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -44 kg): eventuale Virginia Lampis

13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg): Michela Guglielmon

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 1-3): Laura Grasso Castagnetta

16:30 Atletica, semifinali 100 metri maschile: Lorenzo Cappellini

16:30 Futsal femminile, semifinali: Italia-Ucraina

17:00 Taekwondo, semifinali (donne -44 kg): eventuale Virginia Lampis

17:20 Atletica, finale salto in lungo maschile: Bruelsino Randriamikasa

18:00 Taekwondo, finali (donne -44 kg): eventuale Virginia Lampis

18:25 Atletica, finale 100 metri maschile: eventuale Lorenzo Cappellini