Nuovo ordine d’arrivo GP Brasile 2026: Antonelli e Leclerc penalizzati, cambiano i piazzamenti. La classifica finale

Tre penalità inflitte al termine della gara hanno modificato l’ordine d’arrivo del GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos. I commissari hanno sanzionato tre piloti con un’aggiunta di cinque secondi sul loro tempo d’arrivo, dando una parziale svolto alla classifica finale della prova disputata in terra sudamericana nella giornata odierna.

Kimi Antonelli ha dovuto scontare cinque secondi per unsafe release ai danni di Franco Colapinto durante la seconda sosta ai box, ma la penalità non cambia la sostanza: il Campione del Mondo aveva tagliato il traguardo in quinta posizione e mantiene il piazzamento, visto che aveva un margine superiore ai venti secondi nei confronti del sesto classificato (Oscar Piastri).

Charles Leclerc ha pagato cinque secondi a causa del contatto avuto con Liam Lawson in curva 12 negli ultimi giri, quando il monegasco stava battagliando con l’alfiere della Racing Bulls per la settima posizione. Il pilota della Ferrari era riuscito ad appropriarsi del piazzamento e a precedere l’avversario di 1.8 secondi, ma la penalità lo ha fatto retrocedere di una casella: da settimo a ottavo, in favore proprio di Liam Lawson.

Unsafe release anche per Oliver Bearman ai danni di Charles Leclerc, ma non cambia nulla per il portacolori della Haas: era 17mo e tale rimane, ampiamente fuori dalla zona punti. Lando Norris ha vinto il GP del Brasile al volante della McLaren, davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, quarta la Mercedes di George Russell, Lewis Hamilton nono con l’altra Ferrari. Di seguito l’ordine d’arrivo definitivo del GP del Brasile.

NUOVO ORDINE D’ARRIVO GP BRASILE F1 2026

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kimi Antonelli (Mercedes), penalizzato di cinque secondi

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di cinque secondi

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Gabriel Bortoleto (Audi)

17. Oliver Bearman (Haas), penalizzato di cinque secondi

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Carlos Sainz (Williams)

20. Rafael Camara (Haas)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

RISULTATI E CLASSIFICA GP BRASILE F1 2026

1 Lando Norris McLaren Leader 3

2 Max Verstappen Red Bull Racing +14.602 3

3 Isack Hadjar Red Bull Racing +24.485 3

4 George Russell Mercedes +33.991 2

5 Kimi Antonelli Mercedes +36.017 3

6 Oscar Piastri McLaren +56.475 3

7 Charles Leclerc Ferrari +73.586 2

8 Liam Lawson Racing Bulls +75.402 3

9 Lewis Hamilton Ferrari 1 L 3

10 Nico Hulkenberg Audi 1 L 3

11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 L 3

12 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 3

13 Franco Colapinto Alpine 1 L 3

14 Pierre Gasly Alpine 1 L 3

15 Alexander Albon Williams 1 L 3

16 Gabriel Bortoleto Audi 1 L 3

17 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 3

18 Sergio Perez Cadillac 2 L 2

19 Carlos Sainz Williams 2 L 3

20 Rafael Câmara Haas F1 Team 2 L 3

21 Lance Stroll Aston Martin – – 2

22 Valtteri Bottas Cadillac – – – –