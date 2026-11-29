La stagione volge ormai al termine e lo sguardo si concentra già sull’imminente annata 2027. Il rientro di Jannik Sinner dopo l’infortunio dovrebbe rendere l’azzurro, Carlos Alcaraz e l’attuale numero uno Alexander Zverev i principali favoriti nei tornei dello Slam. Patrick Mouratoglou è però pronto a scommettere su un quarto nome. Il coach francese, in un video sul suo canale YouTube, ha indicato Ben Shelton come pronto a compiere l’ultimo salto.

Sull’avvicinamento di Shelton al livello dei primi tre del mondo: “Credo davvero che, se c’è un quarto giocatore da inserire in questa equazione, sarà Ben Shelton. Penso che si stia avvicinando sempre di più a quel livello. Credo che il suo servizio sia ulteriormente migliorato. La qualità del suo servizio è pazzesca. Penso che nelle grandi partite riesca a mostrare tutto il suo potenziale, ma non è ancora in grado di farlo con continuità, giorno dopo giorno”.

Sulle capacità dell’americano di colmare l’attuale divario: “Ci sono delle ragioni dietro a questo aspetto e credo che sia proprio qui che si trovi la differenza tra lo Shelton che affronta Alcaraz e quello che deve riuscire a mantenere lo stesso livello anche nelle altre partite. È capace di giocare a quel livello, ma il fatto che non riesca a esprimersi così per il resto della stagione lo mette in difficoltà e lo porta a perdere alcune partite. Credo che nel 2027 riuscirà a colmare questo divario e a raggiungere quella continuità. Penso quindi che sarà il quarto uomo”.

Il coach francese ribadisce la sua convinzione, anche se evidenzia che lo spagnolo e l’italiano sono nettamente superiori: “Credo che possa diventare molto pericoloso, anche se ritengo che Alcaraz e Sinner appartengano a un altro pianeta”.