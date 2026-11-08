MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Lusail, teatro del GP del Qatar, terzultimo round stagionale, in programma oggi, domenica 8 novembre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, visto quanto è in gioco.

Lo spagnolo Marc Marquez, infatti, ha l’opportunità di far calare il sipario sul campionato. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, va a caccia della sua decima corona in carriera, potendo contare su una moto competitiva e un margine di punti che può essere ampliato.

Il suo rivale diretto per il titolo, Jorge Martin (Aprilia), non si presenta nelle migliori condizioni fisiche, visto l’incidente di Phillip Island (Australia) e il conseguente forfait per la Sprint e il GP della Malesia. L’iberico dovrà stringere i denti. In tutto questo, Marco Bezzecchi (Aprilia) vorrà recitare il ruolo del terzo incomodo.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP del Qatar 2026, terzultima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa e Sky Sport Uno (201) solo per il GP di MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP del Qatar 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 12:40, Warm-up (Solo MotoGP) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:00, Gara Moto3 (16 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15:15, Gara Moto2 (18 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17:00, Gara MotoGP (22 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa e Sky Sport Uno (201) solo per la gara di MotoGP, diretta in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, diretta gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 14:00, Gara Moto3 (16 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv in chiaro.

Ore 15:15, Gara Moto2 (18 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv in chiaro.

Ore 17:00, Gara MotoGP (22 giri) – Diretta tv in chiaro.