Nuovo e immancabile appuntamento con Tennismania, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, analizza l’esito delle sfide Zverev-Shelton e Jodar-Fils. L’attenzione si concentra sui limiti tattici palesati dall’americano nella partita con il numero uno del mondo.

Il commento della partita Shelton-Zverev: “Non mi lamento quasi mai. Il giocatore deve sviluppare idee e soluzioni diverse in base alla situazione in cui si trova. Sto vedendo prestazioni al servizio clamorose. Il commento del telecronista di Italia 1 ti lascia pensare che non sappia di cosa stia parlando. Qui gli scambi li sto vedendo. Servire con il 75-80% è difficile, c’è una semplificazione totale. Si sfidavano due grandi battitori, ma se andiamo indietro a Sampras, Becker e Ivanisevic non scherziamo. La risposta non era quella di oggi, le superfici erano più veloci. Shelton può assumere chi vuole, ma se rispondi a un metro dalla riga e non la prendi mai, prova a cambiare posizione. Musetti ha trovato il modo di rispondere per far partire lo scambio. La palla ogni tanto la devi mandare di là. Shelton quando faceva partire lo scambio non ha gestito bene alcuni punti su cui poteva far meglio. Zverev inizia in un modo e prosegue con quello standard. Il rendimento al servizio nel primo set dell’americano non c’entra niente con quello del secondo. Mi sta iniziando a piacere veder giocare Zverev. Uno che serve così, risponde così, che ragiona così che cosa gli vuoi dire. Giocatore a cui è successo qualcosa di molto positivo. Sono curioso di vedere se può avvicinarsi ai rendimenti di quei due. Gioca a un livello strepitoso. Shelton bocciato per la risposta, è entrato in campo che non ci ha capito niente, poi è arrivato al tie-break”.

Sui limiti tattici del giocatore americano: “Nel secondo set realizza una marea di punti con il servizio. La qualità di alcuni battitori cresce con l’andare della partita. La qualità con cui esegui le cose fa la differenza. C’è sempre la qualità con cui esegui le tue idee. Le cose anche prevedibili, se le fai bene, l’avversario non può nulla. Ritengo sia folle non provare a cambiare posizione in risposta. Fare solo due punti in risposta è imbarazzante. Non rispondere mai è una frustrazione pazzesca. Ci vuole anche un po’ di umiltà nella vita. Devo trasmettere all’avversario la sensazione che rispondo anche sporcandomi le mani, ha ottenuto un punto su sei giochi”.

Sulla partita Fils-Jodar e l’occasione mancata dallo spagnolo: “La valutazione dei giocatori è legata a quanto succede al momento, è una valutazione azzeccata. Fils mette poche prime, Jodar aggredisce la seconda e non fa nulla. Un grande ribattitore quando è appannato rende l’aggressione della palla azione difficilissima. Jodar fronteggia un avversario nervoso che sta per sciogliersi. La controsmorzata gira la partita. Al netto di quel momento di scoramento ieri riconoscevo Fils, un giocatore nella versione che mi aspettavo. Se Jodar è più cattivo a capire quel momento, anche da stanco può vincere”.

Sulla mentalità positiva da inculcare ai giocatori: “Nel momento in cui è stanco lo spagnolo si gira verso il padre e lui non lo guarda neanche. Mi ha ricordato la mentalità Nadal. Un allenatore non deve concedere la scusa di mollare. Gioca con quel che hai. Fils ha poca fiducia, viene da un periodo in cui non ha vinto. Credo che con Zverev farà un bel match. Il francese, se ha quelle qualità che intravedo, potrà ben figurare con il tedesco. Vedo un giocatore sfiduciato quando la partita si mette male”.

Sulla scelta dei tornei da affrontare: “Non sei obbligato. Vai a giocare quando ti senti. Se sei ambizioso concentrati sui grandi titoli. Sinner e Alcaraz con pochi sono in testa. Altri, con dieci tornei, faticano a stare nella Top 20”.

Sul lavoro di Ben Shelton con il neo allenatore Ferrero: “Credo che Ferrero sia stato inserito per migliorare il suo gioco da dietro e poter reggere con i Zverev, i Sinner, eccetera. Io, nelle partite con avversari di calibro non elevato, ho visto dei miglioramenti; quando gioca contro i big, si evidenziano i suoi limiti. Il rovescio è migliorato, la risposta pure, anche se ieri no. La sua coperta è corta: non è ancora un battitore intoccabile. Che fai in questi casi? Valorizzi i pregi e lo fai diventare un battitore fantastico oppure lavori sui punti deboli? Non è una scelta facile. Quando si hanno dei limiti, tra i cinque, i sei o gli otto ci si arriva. Ma quando l’aria si fa rarefatta e non puoi avere punti deboli, fai fatica. Il dritto di Shelton è sopravvalutato. Il suo dritto è particolare. Ovvio che può dargli tanto. Ma in tutte le partite sotto pressione gli ha tolto. Io avevo un dritto così così, in terza categoria facevo punti, in seconda faticavo. Lui ha un servizio di gran livello, così come il fisico. ha un buon dritto che lo abbandona di tanto in tanto, e il rovescio sta diventando accettabile. Se l’obiettivo è lo slam ancora non ci siamo. Ferrero speriamo che lo migliori, ma non basta lui per colmare certi limiti”.

Sulla tenuta di Shelton: “Il 3 su 5 lo premia, da quando è sul circuito ha vinto tante volte 3 su 5. Ha per caratteristiche una possibilità in quei tornei. Tiafoe ti lascia tempo, lo puoi aggredire. La palla di Zverev su un tappeto veloce come questo è molto penetrante, è una palla che non ti dà scampo. Shelton è più quotato, sono però curioso di vedere cosa farà Fills, ma è più nella norma che Shelton batta Jordar”.

Sull’atmosfera che si respira all’Inalpi Arena: “Oggi sono girate tanto le dichiarazioni di Panatta sul fatto che in queste Finali ha detto che è tutto molto volgare. Per me no, c’è solo poco tennis. Mi chiedo perché, dopo averlo commentato con la RAI per anni, lo abbia detto solo adesso. Lo diceva, ma non in quei termini, fa parte del gioco. Ci sono molti tempi morti, mi sembra molto penalizzante per il pubblico. Non vedo tanti stranieri, nonostante i dati che hanno comunicato: io ho la sensazione di vederli meno. Per il resto non ci sono particolari novità, c’è stato un bellissimo doppio con Arevalo e Pavic, che hanno vinto al terzo facendo nove punti di fila. Tolto quel ponte che permette ai giocatori di raggiungere il campo di allenamento nella fan zone, non vedo particolari novità”.

Sulle capacità di recupero di Jodar e ancora sul Torneo di Shelton: “Attenzione perché per quanto abbia detto che non ne può più, ricordiamo che un ragazzo di 20 anni come lui potrebbe recuperare le energie. Se Shelton non dovesse qualificarsi sarebbe una grande controprestazione. Questa cosa che hanno introdotto che chi vince le prime partite poi gioca contro tiene un po’ più aperta la situazione nella terza giornata. Zverev gioca qualificato, avrà tutte le intenzioni di vincere il girone. Non credo che voglia fare calcoli. Giocherà la sera con Fils, forse perché in quanto match più interessante“.