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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, venerdì 13 novembre in DIRETTA: si assegnano gli ultimi titoli
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA