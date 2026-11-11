Live Sport

LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, mercoledì 11 novembre in DIRETTA: l’Italia punta sulla prova mista di ginnastica artistica

Roberto Santangelo

Pubblicato

22 minuti fa

il

Giochi Olimpici Giovanili 2026 / IPA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

Argomenti correlati:
Exit mobile version