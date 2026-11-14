LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2026 in DIRETTA: si chiude con Borrelli, De Tullio e i 200 misti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Sabato 14 novembre si chiudono a Riccione i Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta. L’ultima giornata assegna dodici titoli e offre a Cesare Butini un’ultima occasione per completare la squadra azzurra in vista dei Mondiali di Pechino, in programma dall’1 al 6 dicembre. Tra le gare più attese ci sono i 200 farfalla di Paola Borrelli, i 200 misti maschili e i 1500 stile libero con Luca De Tullio. Si parte alle 10.00 con batterie e serie del mattino, mentre le finali A scatteranno alle 18.00. Per Cesare Butini è l’ultima occasione per allargare la squadra che affronterà dall’1 al 6 dicembre un Mondiale di Pechino dal livello atteso molto alto. Diversi big hanno già il pass grazie ai risultati degli Europei di Parigi e possono concentrare la preparazione sull’appuntamento iridato. Per gli altri, il titolo italiano e la qualificazione sono due traguardi distinti: il limite va eguagliato o battuto nella finale A, o nella serie più veloce per le gare a serie, e i posti sono al massimo due per specialità. L’accredito con cui si entra in gara indica chi può provarci, non garantisce nulla.

L’ultima gara del programma offre una delle occasioni più concrete. Luca De Tullio, quinto sui 1500 agli Europei di Parigi, ha già vinto gli 800 a Riccione, senza però centrare il limite su quella distanza. Nei 1500 ha un accredito di 14’17”78, secondo soltanto al 14’16”73 di Matteo Diodato. Anche Marcello Guidi e Ivan Giovannoni partono da riferimenti sotto la soglia. Gregorio Paltrinieri figura nell’elenco, ma la sua presenza è improbabile. Da seguire anche Francesco Volpe, classe 2008, che ha già vinto i 400 e firmato il personale negli 800: il confronto con gli specialisti del miglio dirà quanto margine abbia anche sulla distanza più lunga. Un’altra gara cerchiata in rosso è quella dei 200 farfalla femminili. Paola Borrelli, finalista a Parigi, parte da 2’04”17, oltre un secondo sotto il limite di 2’05”29. È il nome più accreditato per aggiungere una presenza azzurra a Pechino in questa specialità. Nei 200 misti maschili, invece, i margini sono nell’ordine dei centesimi: Simone Spediacci e Jacopo Barbotti sono iscritti rispettivamente con 1’52”70 e 1’52”75, a fronte dell’1’52”89 richiesto. Spediacci ha già vinto i 400 misti a Riccione; nei 200 può mettere al titolo anche il pass. Tra le donne Anita Gastaldi è già qualificata sulla distanza, mentre Sara Franceschi, sotto il limite nei 400, può provare ad aggiungere i 200: il suo accredito dista 13 centesimi dal 2’06”59 richiesto. Vicina anche Chiara Della Corte, iscritta con 2’07”08.

Nei 50 farfalla Simone Stefanì ha già nuotato sotto lo standard nei 100 e parte da un 22”13 che lo lascia a soli 4 centesimi dal limite dello sprint. Michele Busa, secondo nella lista con 22”44, ha invece qui l’ultima occasione individuale per farsi spazio. Nei 200 rana maschili i posti non sono occupati da Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, già qualificati sui 50 e sui 100: per Gabriele Mancini, che nei 100 ha fatto il tempo senza trovare posto, la distanza doppia offre un’altra strada. Il 2’02”69 resta però severo: Mancini è iscritto con 2’03”87, Christian Mantegazza con 2’03”93. Tra le donne guida gli accrediti Francesca Fangio, ma anche il suo 2’20”90 è lontano dal 2’18”89 richiesto.

Lo stile libero propone tre sfide diverse. Nei 50 femminili Sara Curtis ha già un posto e Silvia Di Pietro è l’unica iscritta con un accredito sotto il 23”69; Emma Virginia Menicucci, appena scesa a 52”06 nei 100, ha l’occasione di misurare la sua crescita anche sullo sprint. Nei 200 maschili Carlos D’Ambrosio è già indicato per Pechino: Alessandro Ragaini, Marco De Tullio e Jacopo Barbotti inseguono un 1’41”59 più veloce di oltre un secondo e mezzo rispetto ai loro accrediti. Nei 400 femminili Simona Quadarella ha già il pass e, dopo i titoli nei 1500 e negli 800, può completare il tris. Alle sue spalle la più vicina al 4’00”09 è la classe 2008 Bianca Nannucci, iscritta con 4’01”04.

Il dorso può infine riservare un altro verdetto. Thomas Ceccon ha già il pass nei 200, mentre Lorenzo Mora, già sotto il limite nei 50 a Riccione, deve migliorare di 75 centesimi il suo accredito di 1’49”74 per aggiungere la distanza doppia. Alle sue spalle i classe 2007 Daniele Del Signore e Matteo Venini. Più distante il limite nei 200 femminili: il 2’02”99 è quasi 3 secondi più veloce del miglior tempo d’iscrizione, il 2’05”67 di Alessia Bianchi. È una delle gare in cui il tricolore appare più aperto del pass mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con le batterie e si prosegue dalle 17.00 con finali B e finali A. Buon divertimento!