LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2026 in DIRETTA: si parte con Pilato, Martinenghi, Cerasuolo e Quadarella

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Riccione apre l’ultima porta verso i Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dall’1 al 6 dicembre. Da oggi, giovedì 12 a sabato 14 novembre gli Assoluti italiani offriranno a Cesare Butini le indicazioni definitive per completare una Nazionale che può presentarsi in Cina con ambizioni importanti. La concorrenza internazionale sarà elevatissima, perché ormai la rassegna iridata in vasca da 25 metri richiama quasi tutti i grandi protagonisti mondiali. La manifestazione romagnola avrà però una fisionomia particolare. Molti big azzurri sono già qualificati grazie ai risultati degli Europei di Parigi e hanno scelto di concentrarsi direttamente su Pechino. Altri figurano nelle iscrizioni, ma la loro presenza dovrà essere confermata. Il criterio imposto dalla Federazione non concede margini: per ottenere il pass sarà necessario centrare il tempo limite nella Finale A, con un massimo di 2 atleti italiani per ogni specialità. Le batterie della prima giornata scatteranno alle 10.30, mentre il programma pomeridiano inizierà alle 17.10.

La gara più attesa sarà probabilmente quella dei 100 farfalla maschili, dove Michele Busa proverà a trasformare in qualificazione la crescita mostrata nelle ultime stagioni. Il faentino, bronzo europeo in vasca corta nel 2025, a Parigi ha raggiunto la semifinale chiudendo tredicesimo e senza riuscire a esprimersi sui livelli sperati. A Riccione parte con il miglior tempo d’iscrizione di 49”21, già inferiore al limite di 49”29, ma dovrà ripetersi nella finale. Il rivale principale sarà Simone Stefanì, accreditato di 49”35, mentre Federico Burdisso, Lorenzo Gargani ed Edoardo Valsecchi arricchiranno una gara dal livello elevato. I 2 posti per Pechino sono ancora disponibili e Busa rappresenta uno degli osservati speciali di Butini. Possibilità concrete anche nei 50 stile libero maschili, dove lo standard di 20”89 selezionerà soltanto prestazioni di valore mondiale. Leonardo Deplano si presenta con 20”84, Lorenzo Ballarati con 20”88 e Giovanni Guatti con 20”92. Gli ultimi 2 sono stati protagonisti agli Europei di Parigi, con Guatti capace di raggiungere la finale dopo avere migliorato più volte il personale. Deplano resta uno dei velocisti italiani più affidabili in vasca corta, ma la vicinanza dei tempi d’iscrizione promette una finale apertissima. In corsa anche Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Manuel Frigo e il giovane Cristian Tassan-Caser.

Nei 100 dorso maschili Thomas Ceccon occupa già uno dei 2 posti disponibili. Resta quindi una sola casella individuale e il limite di 49”69 sarà il primo avversario di Lorenzo Mora, iscritto con 49”95. Francesco Lazzari e Michele Lamberti inseguono, mentre Daniele Del Signore rappresenta l’elemento più giovane del gruppo. Nel 50 dorso femminile la qualificazione già ottenuta da Sara Curtis lascia a sua volta un unico posto: Costanza Cocconcelli guida le iscrizioni con 26”58 davanti a Martina Biasioli e Francesca Pasquino, ma il 25”69 richiesto impone un miglioramento molto consistente. Curtis non sarà presente dopo essersi già espressa su livelli altissimi nei campionati universitari statunitensi, disputati in yards.

Il 400 stile libero maschile può offrire una delle occasioni più interessanti. Marco De Tullio possiede un tempo d’iscrizione di 3’36”60, migliore dello standard di 3’37”79, e cercherà il riscatto dopo gli Europei di Parigi, dove nessuno degli italiani riuscì a superare le batterie. Alessandro Ragaini, Luca De Tullio e Davide Marchello completano un quartetto esperto, con Filippo Bertoni ed Emanuele Potenza pronti a inserirsi. Anche in questo caso il crono dovrà essere confermato nella gara decisiva. Nei 200 stile libero femminili gli spazi individuali sono già occupati da Simona Quadarella e Alessandra Mao, ma la prova manterrà grande importanza in prospettiva staffetta. Mao parte con 1’53”94, seguita da Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo, entrambe semifinaliste agli Europei di Parigi. Matilde Biagiotti, Chiara Sama e Giulia D’Innocenzo completano un gruppo giovane dal quale Butini cercherà indicazioni per allargare le alternative della 4×200.

La situazione è chiusa anche nei 100 rana maschili, dove Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno già conquistato i 2 posti grazie alle medaglie europee. Entrambi risultano iscritti e rappresentano i riferimenti della gara, ma Gabriele Mancini, Federico Poggio, Christian Mantegazza, Stefano Saladini, Alessandro Pinzuti e Lorenzo Fuschini proveranno a mettersi in evidenza anche in funzione della staffetta mista. Il limite di 56”49 non potrà invece aprire un terzo posto individuale, indipendentemente dal risultato. Tra le donne Benedetta Pilato è già qualificata nei 100 rana, mentre l’assenza di Anita Bottazzo, impegnata negli Stati Uniti, lascia aperta la ricerca della seconda azzurra. Il tempo richiesto di 1’03”99 appare però molto severo: Francesca Zucca è la principale inseguitrice di Pilato davanti a Irene Burato, Sara Franceschi, Irene Mati e Giulia Verona.

Silvia Di Pietro sarà il riferimento dei 50 farfalla, dopo l’ottavo posto conquistato a Parigi. Il suo 25”10 d’iscrizione è già sotto il limite di 25”19 e la pone davanti a Elena Capretta, Viola Scotto di Carlo ed Emma Virginia Menicucci. Nei 1500 stile libero femminili riflettori su Simona Quadarella, se sarà effettivamente al via, e su Noemi Cesarano, accreditata di 15’39”89 contro uno standard di 15’42”09. Completeranno la giornata i 100 misti, con Lorenzo Glessi e Costanza Cocconcelli in testa alle rispettive liste. I limiti di 51”49 per gli uomini e 58”19 per le donne sono lontani dai tempi d’iscrizione, ma la vasca corta può favorire sorprese. Riccione dovrà quindi offrire non soltanto titoli italiani: ogni finale sarà anche un esame internazionale, con il cronometro a stabilire chi potrà raggiungere a Pechino il gruppo dei big già qualificati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2026 in vasca corta a Riccione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30 con le batterie e si prosegue dalle 17.10 con finali B e finali A. Buon divertimento!