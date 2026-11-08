LIVE MotoGP, GP Qatar 2026 in DIRETTA: Marquez ha il primo match-point, Bezzecchi per rimanere in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Lusail, Marc Marquez ha il primo match-point per far calare il sipario sul campionato e conquistare la decima corona iridata della carriera, l’ottava nella classe regina.

Un Marquez maturo e consapevole delle proprie possibilità quello che si è presentato al fine settimana qatariano. Una tappa vissuta in maniera particolare dal Cabroncito e da un po’ tutti i membri del paddock. Il clima teso dal punto di vista geopolitico ha alimentato non pochi dubbi sulla disputa del round. Non è un caso che la Yamaha abbia deciso di disertare la trasferta.

Al di là di questo, tiene banco il confronto tra case italiane: Ducati vs Aprilia. La scuderia di Borgo Panigale, rappresentata da Marquez si contrappone a quella di Noale, che ha in Jorge Martin e Marco Bezzecchi i principali alfieri. Un Martin che, dopo la frattura al braccio rimediata in Australia, ha fatto di tutto per competere dopo aver dovuto alzare bandiera bianca a Sepang (Malesia).

Dal canto suo, Bezzecchi correrà nelle vesti di terzo incomodo, cercando di sfruttare le incertezze altrui per far sua una vittoria utile ad Aprilia anche nell’ottica del Mondiale costruttori, decisamente aperto. Da capire se altri potranno inserirsi. Viene in mente Pedro Acosta, su KTM.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12:40 italiane con il warm-up, mentre la gara domenicale inizierà dalle 17:00 nostrane. Si prevedono 22 giri altamente emozionanti. Buon divertimento!