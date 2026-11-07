LIVE MotoGP, GP Qatar 2026 in DIRETTA: Bezzecchi lancia la sfida a Marquez tra qualifiche e Sprint

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Lusail si prevede un day-2 particolarmente intenso, con le qualifiche e la Sprint Race a tenere banco in modo particolare.

Sul tracciato qatariano tutto potrebbe definirsi al vertice della top-class. La forma esibita da Marc Marquez (Ducati) e i problemi fisici di Jorge Martin (Aprilia) potrebbero far calare il sipario e regalare al Cabroncito la decima corona iridata della carriera.

Da capire se ci sarà spazio per altri. Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Martin, vorrebbe regalarsi qualcosa di speciale, non essendo ancora matematicamente tagliato fuori dalla lotta per il vertice. Tuttavia, il romagnolo dovrà sperare in una sorta di miracolo sportivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12:00 italiane con la FP2, mentre le qualifiche prenderanno il via dalle 12:40. La Sprint Race, invece, inizierà dalle 17:00 nostrane e sarà di 11 giri. Buon divertimento!