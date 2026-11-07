LIVE Italia-Sudafrica, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: azzurri con tante assenze contro i campioni del mondo

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica, match valido per la quarta giornata del Nations Championship 2026 di rugby. Allo Juventus Stadium di Torino gli azzurri di Gonzalo Quesada affrontano i campioni del mondo scendendo in campo con una formazione largamente rimaneggiata e di conseguenza numerose novità. Appuntamento alle 12.40 con la sfida della nuova competizione che accorpa i test match estivi ed autunnali.

Azzurri capitanati da Giacomo Nicotera, che in prima linea comporrà il reparto con Hasa e Ferrari. Triangolo allargato di cui faranno parte Belloni, Ioane e Capuozzo, con al centro Marin ed Odogwu. In mediana Alessandro Fusco e Paolo Garbisi, che fungerà da apertura. Passando agli avanti Lorenzo Cannone sarà numero 8 con accanto Ortombina e Samuele Locatelli, chiamato all’esordio dal selezionatore Quesada. Infine, in seconda linea, gli esperti Niccolò Cannone e Federico Ruzza. Su sponda Sudafricana invece Rassie Erasmus può contare sulla miglior formazione possibile tenendo conto degli infortunati Kolbe ed Elizabeth. Presenti tutti gli avanti campioni del mondo ed una paurosa terza linea composta da Kolisi, Pieter-Steph du Toit e Wiese. In mediana spazio a Van den Berg e Mngomezulu.

LE FORMAZIONI

ITALIA:

15 Mirko Belloni, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Samuele Locatelli, 6 Alessandro Ortombina, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Muhamed Hasa

A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Danilo Fischetti, 18 Ion Neculai, 19 Enoch Opoku Gyamfi, 20 Ross Vintcent, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Tommaso Allan

SUDAFRICA

15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Ethan Hooker, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 9 Morne van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (C), 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Thomas du Toit, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche

A disposizione: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Gerhard Steenekamp, 18 Wilco Louw, 19 Lood de Jager, 20 Cameron Hanekom, 21 Paul de Villiers, 22 Grant Williams, 23 Manie Libbok

Italia-Sudafrica, match valido per la quarta giornata del Nations Championship 2026 di rugby, inizierà alle 12.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!