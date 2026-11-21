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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia e le Fiji valido per la sesta giornata del Nations Championship di rugby con gli azzurri del commissario tecnico Gonzalo Quesada che cercano la prima vittoria nella competizione dopo aver perso le cinque giornate iniziali nel corso della competizione internazionale.

L’Italia, infatti, ha perso contro il Giappone per 27-10, contro la Nuova Zelanda per 47-17, contro l’Australia per 57-10, contro il Sudafrica per 7-66 e contro l’Argentina per 14-19. Nella formazione italiana, che trovate qui sotto con quella avversaria subito dopo, noterete la presenza dell’esordiente dell’italo-argentino Domingo Miotti, oriundo che esordirà con la maglia azzurra.

LE FORMAZIONI

ITALIA

15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Domingo Miotti, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Alessandro Ortombina, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Muhamed Hasa, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Enoch Opoku Gyamfi, 21 Samuele Locatelli, 22 Alessandro Garbisi, 23 Federico Mori.

FIJI

15 Ponipate Loganimasi, 14 Selestino Ravutaumada, 13 Setareki Bituniyata, 12 Josua Tuisova, 11 Jiuta Wainiqolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Nathan Hughes, 7 Kitione Salawa, 6 Mesake Vocevoce, 5 Isoa Nasilasila, 4 Setareki Turagacoke, 3 Luke Tagi, 2 Tevita Ikanivere, 1 Peni Ravai. A disposizione: 16 Zuriel Togiatama, 17 Vilikesa Nairau, 18 Marika Parker, 19 Joseva Tamani, 20 Etonia Waqa, 21 Terio Tamani, 22 Caleb Muntz, 23 Iosefo Masi.

Il match tra Italia e Fiji inizierà alle 17.40 e verrà disputato al Bluenergy Stadium. Potrete seguire l’intero incontro la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!