CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP del Qatar, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo storico tracciato di Lusail si prospetta un day-2 denso di emozioni. Le scuderie e i piloti dovranno trovare grande efficacia nella messa a punto su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Il circuito è composto da 16 curve e la sua elevata severità è legata alla loro successione ad alta velocità che sottopone gli pneumatici a sollecitazioni costanti per gran parte del giro. La rugosità relativamente contenuta dell’asfalto e le elevate temperature della pista possono favorire la comparsa di graining su tutte le mescole, un fenomeno che tende ad aumentare ulteriormente l’usura.

Per evitare che le gomme vengano utilizzate oltre la loro vita utile, gestendo il degrado ma affaticando eccessivamente la struttura, Pirelli ha introdotto, in accordo con la FIA, un limite massimo di 27 giri per ciascun set. Pertanto, la gara sarà inevitabilmente ad almeno due soste per tutti i piloti.

Venendo alle questioni di campionato, come si sa, Kimi Antonelli ha fatto calare il sipario, diventando il pilota più giovane di sempre a conquistare l’iride. Un risultato straordinario per il 20enne bolognese, ma ora si ha voglia di rilanciarsi dal momento che negli ultimi appuntamenti Max Verstappen ha alzato la voce con la Red Bull.

La Ferrari, dal canto suo, vorrà mettersi alle spalle le tensioni della gara di Las Vegas, visto l’incidente tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il britannico, in avvicinamento al fine settimana, ha ribadito l’importanza di fare gioco di squadra. Il monegasco, a parole, ha abbassato la testa. Vedremo in pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP del Qatar, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le prove libere 3 inizieranno a partire dalle 15:30 italiane, mentre le qualifiche scatteranno dalle 19:00 nostrane. Buon divertimento!