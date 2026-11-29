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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Lusail, assisteremo a una gara in cui le emozioni non mancheranno e bisognerà anche prestare attenzione alle condizioni climatiche.

Con i giochi iridati già chiusi grazie al trionfo matematico del neo-campione del mondo Kimi Antonelli, la sfida in Qatar assume il sapore della battaglia d’orgoglio per la vittoria di tappa e per i piazzamenti d’onore nella classifica costruttori e piloti.

In questo contesto il bolognese non è certo soddisfatto del risultato già conseguito e vuole far suo il successo di tappa. L’esito delle qualifiche non gli ha sorriso, in relazione alle sue aspettative. Kimi, infatti, è stato preceduto dal compagno di squadra in Mercedes, George Russell, lamentandosi anche con la squadra rispetto alla gestione dell’ingresso in pista. Un episodio che certifica la mentalità vincente del giovane bolognese.

Si prospetta, quindi, un duello per la vittoria interno alla scuderia di Brackley. Vedremo se le McLaren e le Red Bull, con Max Verstappen in primis, sapranno approfittarne. Discorso diverso per la Ferrari che con Charles Leclerc e Lewis Hamilton inizierà dalla settima e nona casella. Grandi problemi per la scuderia di Maranello, chiamata a limitare i danni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca reale e aggiornamenti costanti. Si prevendono temperature piuttosto basse, variabile importante nella gara. Il via è previsto dalle 17:00 italiane, con 57 giri da affrontare. Buon divertimento!