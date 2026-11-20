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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino del Nevada si prevede un day-2 particolarmente incerto, dettato anche dalle condizioni climatiche particolari.

Correndo di notte, le temperature dell’aria e dell’asfalto scendono drasticamente. Questo freddo, unito a un manto stradale cittadino molto liscio, rende estremamente difficile per i piloti mandare e mantenere in temperatura le gomme, aumentando il rischio di bloccaggi in frenata e rendendo la guida particolarmente scivolosa e imprevedibile.

Lungo poco più di sei chilometri (secondo solo a Spa-Francorchamps per estensione) e percorso in senso antiorario, si distingue dai classici circuiti cittadini per la sua natura estremamente veloce: i piloti trascorrono infatti circa l’80% del giro a pieno gas. Il layout alterna tre lunghissimi rettilinei — tra cui quello principale lungo la celebre Strip di quasi due chilometri — a brusche frenate e curve a novanta gradi.

Difficile trarre indicazioni dalla prima giornata di prove libere, in cui è stata la pioggia a prendersi la scena. Kimi Antonelli, di sicuro, dovrà fare i conti con una penalità in griglia. Il cambio del motore endotermico porterà a cinque posizioni di penalizzazione nello schieramento, per questo sarà per lui una gara complicata.

Ferrari, in tutto questo, vuole essere nella lotta per la pole-position. Tuttavia, viste le caratteristiche della pista, appare complicato che la Rossa possa essere della partita. McLaren, George Russell e Max Verstappen dovrebbero essere più strutturati per centrare l’obiettivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 dalle 01:30 italiane e le qualifiche dalle 05:00 nostrane. Buon divertimento!