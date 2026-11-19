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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino del Nevada, piloti e team andranno in cerca della miglior messa a punto possibile in condizioni di pista molto particolari, viste le basse temperature.

Kimi Antonelli approccia le libere del venerdì con l’obiettivo dichiarato di conquistare almeno un altro successo nelle ultime tre gare per toccare quota dieci vittorie stagionali. Il lavoro ai box Mercedes sarà però differenziato: sulla monoposto numero 12 di Antonelli debutterà infatti una nuova specifica tecnica del motore (ADUO), mentre il compagno di squadra George Russell proseguirà con la configurazione standard, con il pilota italiano che ha già sottolineato come il guadagno prestazionale atteso da questa novità sia minimo.

Kimi sconterà 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza per aver montato la sesta unità del motore termico (ICE). Sulla sua vettura viene installato anche il nuovo turbocompressore sviluppato tramite ADUO, componente che però non comporta sanzioni trattandosi della quarta unità stagionale.

Non è tutto. Oscar Piastri riceverà 10 posizioni di penalità per l’introduzione del quinto motore termico (ICE), affiancato anch’esso dal nuovo turbo ADUO (esente da penalità). Anche Lando Norris avrà a disposizione il nuovo turbocompressore aggiornato tramite ADUO, ma senza andare in penalità.

Per quanto riguarda la Ferrari, la tappa americana sarà complicata. Le caratteristiche della pista non dovrebbero adattarsi alla SF-26 e nello stesso tempo le basse temperature non depongono in suo favore.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alla FP1 alle 01:30 italiane, mentre la seconda sessione di libere inizierà dalle 05:00 nostrane. Buon divertimento!