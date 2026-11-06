LIVE F1, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Antonelli a casa del mito Senna, la Ferrari stavolta vuole tutto

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Interlagos, team e piloti lavoreranno alacremente per trovare la quadra in termini d’assetto.

Si è reduci dal fine settimana di Città del Messico dove Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo. Un successo inimmaginabile all’inizio di questa stagione, ma sempre più credibile grazie allo straordinario percorso del giovane pilota bolognese della Mercedes.

Un cammino entusiasmante che ha permesso a Kimi di conquistare l’iride a un’età (20 anni) talmente precoce, da stabilire un nuovo primato da questo punto di vista, strappando il record a un certo Sebastian Vettel. Ora in Brasile, nella patria dell’idolo Ayrton Senna, c’è la possibilità di competere a cuor leggero e quindi non avere remore particolari.

In questo contesto, la Ferrari vuole ambire al successo di tappa, anche per rafforzare la propria seconda posizione nel Mondiale costruttori. Certo, bisognerà gestire decisamente meglio gli affari in pista tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, visto quanto è accaduto in terra messicana. Un Leclerc che quest’oggi non ci sarà nella FP1, vista la nascita di sua figlia (Bianca). Per questa ragione, al posto del monegasco, alla guida della Rossa ci sarà Dino Beganovic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con le prove libere 1 alle 16:30 italiane, mentre alle 20:00 è prevista la FP2. Non resta che mettersi comodi e godersi lo show. Buon divertimento!