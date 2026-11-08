LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Finals 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per le azzurre ad Indian Wells

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, valido per la prima giornata della fase a gironi delle WTA Finals di Indian Wells che le azzurre hanno raggiunto all’ultima occasione, pochi giorni fa.

Paolini ed Errani non hanno vissuto la stagione migliore della loro carriera: la toscana ha avuto un serio problema al piede che l’ha tenuta fuori per due mesi, tempo in cui le nostre campionesse non hanno potuto giocare per ottenere punti importanti nella classifica valida per la qualificazione alla competizione che chiude la stagione. Tuttavia, sappiamo che Jasmine e Sara possono raggiungere un livello straordinario, come hanno fatto nel WTA di Tokyo che hanno vinto.

Siniakova e Townsend non giocano un match insieme ormai da quasi due mesi, parliamo della finale vinta dello US Open contro le statunitensi Montgomery e Krueger, battute per 2-1. Saranno le nostre avversarie a partire favorite per la vittoria del match, ma le azzurre, se nelle giuste condizioni, possono vincere contro chiunque.

Il match tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend sarà il terzo match a partire dalle 21.00, con il programma che partirà con la sfida tra l’ucraina Kostyuk e la ceca Noskova, seguite poi dal derby statunitense tra Coco Gauff e Pegula. Potrete seguire l’incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!